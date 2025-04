Rola wątroby

Wątroba to narząd niezbędny do życia. Nie istnieje sprzęt medyczny, który potrafiłby zastąpić jej funkcje. Jedynym ratunkiem dla osoby, której wątroba jest nieodwracalnie uszkodzona, jest jej przeszczep. Niestety , wiele osób zapomina o tym, jak ważny jest ten narząd i o swoją wątrobę zupełnie nie dba. Wielu uszkodzeniom wątroby można by zapobiec, gdyby człowiek prowadził zdrowy tryb życia.

Niebezpieczny alkohol

Jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka uszkodzenia wątroby jest alkoholizm. Alkohol, zwłaszcza wysokoprocentowy, spożywany w nadmiarze jest najczęstszą przyczyną marskości wątroby.

Oczywiście do uszkodzenia wątroby nie dochodzi po pierwszym drinku, ale gdy dana osoba pije codzienne przez wiele lat. Żeby mieć zdrową wątrobę nie trzeba całkowicie rezygnować z alkoholu, ale należy pić go z umiarem. Jednak po rozpoznaniu uszkodzenia wątroby obowiązuje całkowita abstynencja.

Marskość wątroby to taki stan, kiedy wątroba na skutek długotrwałego faszerowania jej toksynami, ulega niekorzystnej przebudowie i nie może już prawidłowo pełnić swoich funkcji.

Wróg wątroby

Naszej wątrobie szkodzą także leki. Dużym problemem są przede wszystkim te kupowane bez recepty, czyli przeciwbólowe, takie jak paracetamol czy ibuprofen. Nie każdy czyta ulotkę i wie, jaka jest maksymalna dopuszczana dawka i jak długo lek można zażywać bez konsultacji z lekarzem. Oczywiście istnieją sytuacje, kiedy nie da się obejść bez leków przeciwbólowych. Jednak trzeba pamiętać o ich toksycznym wpływie na wątrobę i starać się ich nie nadużywać.

Innymi lekami, które mogą uszkodzić wątrobę są antybiotyki. Nie należy dlatego stosować tzw. samoleczenia antybiotykiem, tylko dlatego, że akurat mamy taki specyfik w domowej apteczce.

Oprócz uszkodzenia wątroby, zbyt częste stosowanie antybiotykoterapii sprzyja rozwojowi lekooporności bakterii. Nie bez wpływu na wątrobę pozostają także leki przeciwwirusowe, sterydy oraz leki stosowane w leczeniu gruźlicy, szczególnie izoniazyd.

Niebezpieczna chemioterapia

Chemioterapia wpływa na wątrobę niekorzystnie. Praktycznie żaden lek nie pozostaje bez wpływu na wątrobę, gdyż większość z nich jest właśnie tutaj metabolizowanych. Dlatego leczenie farmakologiczne powinno być stosowane tylko jeśli są do tego wskazania, najlepiej po konsultacji z lekarzem.

Istnieje wiele czynników uszkadzających wątrobę. Jednym z nich jest otyłość. Prowadzi ona do stłuszczenia i powiększenia wątroby – w takim stanie nie pracuje ona prawidłowo. Do jej stłuszczenia może także dojść w przebiegu cukrzycy.

Co zaraża?

Przyczyną marskości wątroby, a nawet raka, mogą być tzw. wirusy hepatotropowe, głównie wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu B i C. Są one przenoszone głównie drogą krwi. Kiedyś do zakażeń dochodziło głównie poprzez transfuzję, gdyż nie badano krwi w kierunku tych drobnoustrojów. Obecnie można zarazić się od osoby chorej, a także w salonie tatuażu czy przez wielokrotne stosowanie igieł przez narkomanów. Obecnie na WZW B można zaszczepić się. Jest to szczególnie zalecane przed zabiegami operacyjnymi. Leczenie wirusowego zapalenia w wątroby interferonem także ją uszkadza.

Zmniejsz zagrożenie

Nie wszystkich czynników uszkadzających wątrobę da się uniknąć. Czasami długotrwałe stosowanie leku, który uszkadza wątrobę jest jedynym sposobem na jej wyleczenie. Osoby zarażone wirusem atakującym wątrobę też nie mają na to dużego wpływu. Istnieje jednak grupa czynników, które można wyeliminować lub chociaż zminimalizować ich stosowanie po to, by nie dopuścić do uszkodzenia wątroby.

