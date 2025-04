Objawowe leczenie alergii polega na przyjmowaniu leków dostępnych bez recepty lub na receptę w okresie występowania alergii.

Specjaliści oceniają, że obecnie nawet co druga osoba ma jakieś objawy alergii. Przyczyną tego jest, zdaniem lekarzy, coraz większe zanieczyszczenie powietrza. Ale także mają na to wpływ zdobycze medycyny, między innymi wyeliminowanie z organizmu człowieka pasożytów czy też częste kuracje antybiotykowe. Wszystko to w jakiś sposób zakłóciło dawną równowagę immunologiczną w organizmie, „zdezorganizowało” pracę układu odpornościowego. W rezultacie zaczął on nadwrażliwie reagować na zupełnie niegroźne substancje i je zwalczać, wywołując jednocześnie różne reakcje alergiczne. Nie należy ich bagatelizować. Alergolodzy podkreślają, że koniecznie trzeba leczyć wszelkie (nawet tak z pozoru niegroźne jak katar sienny) objawy alergii.

Leki na alergię bez recepty

W aptekach jest sporo preparatów dla osób cierpiących na alergię. Są to tabletki (np. Zyrtec, Claritine Active, Allertec, Alerzina), aerozole do nosa (np. Nosaller, Otrivin Allergy), krople do oczu (np. Vividrin). Zawierają substancje o działaniu przeciwhistaminowym i łagodzą takie objawy jak: kichanie i obrzęk błony śluzowej nosa, łzawienie oczu. Bez recepty dostępne też są preparaty w postaci maści czy żeli, zmniejszające dolegliwości skórne – obrzęki, rumień, swędzenie (np. Hydrocort, Fenistil).

Zdaniem specjalisty, leki te pomagają, jeśli sięga się po nie doraźnie. Jednak nie powinno się stosować ich dłużej niż 7–10 dni bez konsultacji z lekarzem. Niektóre z nich stosowane przez dłuższy czas przynoszą efekt odwrotny od oczekiwanego – nasilają objawy.

Leki na alergię na receptę

Jest wiele leków, które po stwierdzeniu alergii może przepisać lekarz. Są to:

