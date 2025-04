Chrapanie świadczy o zmniejszonej drożności dróg oddechowych. Zobacz, skąd się bierze i jak je leczyć:

Jakie mogą być przyczyny chrapania?

Jego przyczyną mogą być wady anatomiczne, takie jak skrzywienie przegrody nosa czy przerośnięcie języczka podniebienia lub stany chorobowe, np. polipy nosa, alergie oddechowe. Chrapaniu sprzyja też otyłość, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków nasennych. Może mu towarzyszyć tzw. obturacyjny bezdech senny, który prowadzi do głębokiego niedotlenienia i bywa przyczyną poważnych problemów zdrowotnych, np. zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego. Proszę więc przede wszystkim skonsultować się z laryngologiem, który (jeśli stwierdzi taką konieczność) skieruje Panią do pracowni zaburzeń snu.

Jaki jest skuteczny lek na chrapanie?

Jeśli przyczyną chrapania jest wada anatomiczna lub choroba, konieczne może być wykonanie operacji lub podjęcie leczenia. Jeżeli chrapaniu nie towarzyszą bezdechy i nie widać istotnej przyczyny, można skorzystać z leków w postaci sprayu lub listków do rozpuszczania w jamie ustnej: zwiększają one przejściowo sztywność miękkich tkanek gardła. W aptece są też silikonowe aparaty, które zakłada się na noc do nosa. Trwały efekt usztywnienia tkanek można uzyskać za pomocą zabiegów, np. radioterapii (nie ma to nic wspólnego z leczeniem onkologicznym promieniami rentgena), która polega na precyzyjnym skierowaniu fal o wysokiej częstotliwości i niskiej temperaturze w miejsce odpowiedzialne za występowanie chrapania.

