Dotychczasowe wyniki badań, wskazujące na zmniejszenie ryzyka zakażenia w przypadku stosowania leków codziennie, zostały wsparte danymi z dwóch doświadczeń przeprowadzonych w Afryce. Wyniki zostały zaprezentowane na spotkaniu przed mającą odbyć się w Rzymie konferencją dotyczącą profilaktyki AIDS.

Jak twierdzi Michel Sidibé - dyrektor wykonawczy Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS - ,,To jest główny przełom potwierdzający kolejny raz zasadniczą rolę leku antyretrowirusowego w działaniu przeciw AIDS”. ,,Badania te mogłyby nam pomóc w ustaleniu punktu zwrotnego w walce z epidemią HIV” – dodaje.

Jedno z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA objęło zakresem prawie 5 000 par w Kenii i Ugandzie, przy czym w każdej parze jedna osoba była zakażona HIV, a druga nie.

Osoby zdrowe przyjmowały do wyboru lek przeciw HIV do codziennego stosowania (tenofovir) lub połączenie dwóch leków przeciw HIV (tenofovir i emtricitabine), albo placebo. W porównaniu do grupy z placebo, w grupie przyjmującej jeden lek liczba infekcji HIV była mniejsza o 62%, natomiast w grupie przyjmującej zestaw leków liczba ta wynosiła 73%.

Następne doświadczenie przeprowadzone w amerykańskim Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ang. CDC) objęło zakresem 1 200 zdrowych mężczyzn i kobiet w Botswanie. Podawano im albo kombinację leków raz na dzień albo placebo. Leki antyretrowirusowe zmniejszyły ryzyko zakażenia HIV ogółem o 63%.

Poprzednie badanie dowiodło, że zestawienie dwóch leków przeciw HIV obniżyło ryzyko infekcji wśród gejów i biseksualnych mężczyzn o 44%. Jednakże podobne badanie przeprowadzone wśród kobiet narażonych na zakażenie HIV w Kenii, Tanzanii i Afryce Południowej nie przyniosło oczekiwanych efektów.

Organizacja charytatywna zajmująca się problemem HIV – Terrence Higgins Trust – nazwała ostatnie odkrycia ,,prawdziwie poruszającymi”. Z kolei Dyrektor Strategiczny organizacji - Lisa Power - powiedziała w wywiadzie dla BBC: ,,Profilaktyka przedekspozycyjna nie będzie dostępna w bardzo krótkim okresie czasu, ale jesteśmy w trakcie badania, czy jest w stanie przyczynić się do zmniejszenia transmisji HIV”. Power podkreśliła, że wyniki badań należy zweryfikować dokładnymi testami i eksperymentami - ,,nie zarzucaj jeszcze stosowania prezerwatyw, jeśli zależy ci na ochronie przed HIV”.

WHO i UNAIDS zaleca, aby decyzje dotyczące wyboru profilaktyki opierały się na wynikach badań. Jak twierdzą, nie istnieje jedna metoda gwarantująca całkowitą ochronę przeciw HIV, a leki antyretrowirusowe powinny być sprzężone z innymi metodami prewencji, np. z prezerwatywami.

,,Istnieje nagląca potrzeba efektywnych metod profilaktyki HIV, a te badania mogłyby mieć olbrzymi wpływ na zapobieganie transmisji wirusa wśród osób heteroseksualnych’ – mówi Dr Margaret Chan, Dyrektor Generalny WHO.

Wszystkie szczegóły badań zostaną zaprezentowane podczas konferencji w Rzymie.

Źródło: BBC/ar

Polecamy: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o HIV i AIDS

Reklama