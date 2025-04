Grupa naukowców z Uniwersytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii przeprowadziła szereg badań sprawdzających reakcję myszy na działanie niektórych leków przeciwnowotworowych. Początkowo analizowano przede wszystkim ryzyko wystąpienia u myszy potencjalnych mutacji wywołanych naświetlaniami. W toku obserwacji rozszerzono działania i sprawdzono nie tylko samych pacjentów, czyli naświetlane myszy, lecz także ich potomstwo. U dzieci liczba mutacji była wielokrotnie większa niż u rodziców. Podobna sytuacja ma także miejsce w przypadku chemioterapii.

Naukowcy zapewniają jednak, że wyników tych badań nie należy przekładać na ludzi. Największe do tej pory badanie przeprowadzone na grupie 4699 pacjentów, które w dzieciństwie zmagały się z chorobą nowotworową nie wykazało, by naświetlania bądź chemioterapia miały jakikolwiek wpływ na ich potomstwo. U myszy ciąża następowała w bardzo krótkim czasie po zakończeniu leczenia, co niewątpliwie ma wpływ na interpretację rezultatów.

Źródło: wyborcza.pl, „Leki, które zmieniają DNA”, 01.02.2012 r. /ms

