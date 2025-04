Jak działają statyny?

Leki z tej grupy (simawastatyna, atorwastyna, fluwastatyna, rosuwastatyna) obniżają cholesterol poprzez hamowanie jego syntezy w wątrobie. Organizm nie może wtedy sam syntetyzować cholesterolu. Dlatego zaczyna wykorzystywać do syntezy jego nadwyżkę, czyli LDL cholesterol. Dzięki temu spada poziom „złego” cholesterolu w organizmie.

Statyny, jak każdy inny lek, mają również swoje działania niepożądane. Żeby się z nimi zapoznać, powinniśmy przeczytać ulotkę dołączoną do leku. Warto to zrobić i to wcale nie po to, żeby bać się brać przepisany lek (bo działania niepożądane są rzadkie) ale po to, by wiedzieć, jakich objawów w razie czego nie należy lekceważyć.

Jeśli chodzi o statyny najważniejszym działaniem niepożądanym jest wywoływanie miopatii. Jest ono bardzo rzadkie, jednak kiedy wystąpią pierwsze objawy należy zgłosić się do lekarza. Miopatia to uszkodzenie mięśni. Objawia się osłabieniem i bólem mięśni oraz zmianą zabarwienia moczu, który staje się wyraźnie ciemny.

Poza tym statyny mogą przejściowo upośledzać funkcję wątroby. Tak zwane enzymy wątrobowe mogą ulec nieznacznemu podwyższeniu, ale jest to zaburzenie przejściowe i po pewnym czasie mija.

Co ważne, przy terapii statynami przeciwwskazane jest picie soku grejpfrutowego gdyż zwiększa on ryzyko wystąpienia miopatii. Dobrze przyjąć za zasadę, że leki należy popijać wodą.

Fibraty dobre na LDL cholesterol

Fibraty z kolei zmniejszają syntezę LDL cholesterolu, a zwiększają HDL. Fibraty (fenofibrat, gemfibrozil, bezafibrat) podobinie jak satyny bardzo rzadko mogą wywołać miopatię. Ból mięśni przy poruszaniu się, przy dotyku oraz ciemne zabarwienie moczu powinny być objawami alarmowymi, z którymi należy zgłosić się do lekarza.

Podczas przyjmowania fibratów mogą pojawić się bóle i zawroty głowy, przejściowe nudności, wzdęcia. Rzadko pojawiają się objawy alergiczne ze strony skóry, na przykład wysypka.

Cholestyramina, czyli żywice jonowymienne

Żywice działają, wiążąc kwasy żółciowe w jelicie. W wątrobie kwasy żółciowe są syntetyzowane z cholesterolu, potem, jako składnik żółci, są wydzielane do jelita, gdzie pomagają trawić tłuszcze. Następnie są wchłaniane z jelita i wracają do wątroby. Żywica przerywa krążenie kwasów żółciowych. Związane z żywicą są wydalane z naszego organizmu, a wątroba musi syntetyzować nowe zużywając cholesterol. Tym samym poziom cholesterolu spada. Żywice mogą powodować niegroźne, aczkolwiek nieprzyjemne dolegliwości: zaparcie, odbijanie się, ból brzucha czy wzdęcia.

Ezetymib – co to za lek?

Substancja obniża poziom cholesterolu hamując jego wchłaniania z pokarmu. W żadnym jednak wypadku nie zastąpi zdrowej diety. Ezetymib może powodować, tak jak żywice, zaburzenia żołądkowo jelitowe. Czasem pod czas terapii tym lekiem mogą wystąpić bóle głowy.

Dla lekarza nie ma informacji nieistotnych

Pamiętaj o tym, żeby powiedzieć swojemu lekarzowi o innych chorobach, na które się leczysz. Nawet, jeśli dla Ciebie te informacje nie są ze sobą powiązane, dla lekarza mogą być niezwykle ważne. Wymień leki, jakie przyjmujesz obecnie lub niedawno przyjmowałeś, nawet te bez recepty.

Koniecznie poinformuj o problemach z wątrobą lub nerkami jeśli takie występowały w przeszłości, te dwa narządy odpowiadają za usuwanie leków z organizmu. Upośledzenie ich funkcji oznacza konieczność specjalnego dopasowania dawek leków lub wybór innych preparatów. Powiedz o reakcjach alergicznych jeśli takie miały miejsce po przyjęciu innych leków. Każda informacja będzie cenna dla Twojego zdrowia.

Kto pyta, nie błądzi!

Hasło stare jak świat, a w kontekście leczenia niezwykle aktualne. Jeśli coś cię niepokoi lub boisz się działań niepożądanych, powiedz o tym swojemu lekarzowi. Zastanawiasz się, czym popijać leki, a może nie wiesz, czy lek, który masz brać raz dziennie, możesz wziąć o dowolnej porze dnia? Pytaj! Nie wstydź się zapytać, nawet kilka razy, o to, jak brać dany lek – z jedzeniem czy po jedzeniu, czym można go popijać, czy można spożywać alkohol.

Jeśli wystąpią objawy niepożądane nie zmieniaj samodzielnie dawkowania ani nie odstawiaj leku, zgłoś się do lekarza. Może to być lekarz rodzinny w Twojej przychodni. Leczenie to współpraca – Twoja i lekarza.

