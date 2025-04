Choć wszystkie leki powinno się stosować po konsultacji z lekarzem, każdej mamie zdarza się podawać na własną rękę preparaty, które łagodzą częste u dzieci dolegliwości: ból, gorączkę, kaszel czy ból brzuszka. Warto wówczas wiedzieć, jakie preparaty są bezpieczne, a które nie.

Aspiryna i pyralgina tylko dla starszaka

Obydwu leków nie wolno podawać dzieciom poniżej 12. roku życia (a w niektórych krajach zachodnich poniżej 16.!). Bo choć kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna, Aspirin, Polopiryna) i metamizol (np. Pyralgina, Pyralgin) to powszechnie stosowane leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, w przypadku najmłodszych mogą powodować poważne powikłania. Aspiryna jest odpowiedzialna za zespół Reye’a, który prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu i śmierci (w 90 proc. przypadków). Pyralgina natomiast wywołuje zaburzenia pracy szpiku kostnego. Czasami lekarze decydują się ją jednak podać dzieciom, ale powinno się to odbywać w warunkach szpitalnych i tylko przy gorączce zagrażającej życiu.

Nasza rada: Jeśli maluch gorączkuje, podawaj mu leki zawierające paracetamol (np. Calpol, Panadol) lub ibufrofen (np. Ibum, Nurofen). Dodatkowo możesz zaparzyć mu napar z lipy i stosować chłodne okłady (np. na łydki, kark i nadgarstki).

Leki przeciwwymiotne na indeksie

Lekarze nie zalecają stosowania takich preparatów u dzieci, ponieważ działają one m.in. na błędnik (a nie układ pokarmowy), co może być szkodliwe dla malucha, który jest jeszcze w fazie rozwoju. Poza tym maskują przyczyny choroby (pediatra będzie miał trudność z postawieniem diagnozy). Wydłużają także czas trwania tzw. grypy żołądkowej i zatruć (bo utrudniają organizmowi oczyszczenie się z toksyn).

Nasza rada: Jeśli maluch ma chorobę lokomocyjną, podaj mu preparat na bazie kłącza imbiru. W przypadku grypy żołądkowej wystarczy zaś nawadnianie (np. podawanie letniej wody). Jeśli wymioty nie ustępują, wezwij lekarza.

Ostrożnie z preparatami na przeziębienie

Chodzi o leki zawierające pseudoefedrynę, substancję, która faktycznie łagodzi katar i kaszel. W Polsce leki ją zawierające można podawać maluchom po skończeniu 2. roku życia (na Zachodzie znacznie później). Pseudoefedryna, choć faktycznie skuteczna, może powodować wiele skutków ubocznych, m.in. senność, bóle brzucha, a nawet drgawki i zaburzenia rytmu serca. Lepiej więc nie podawać jej dziecku zbyt pochopnie.

Tabletki na cenzurowanym

Lekarstwa w takiej formie nie są zalecane maluchom, które nie radzą sobie jeszcze z połykaniem (nawet do 8.–10. roku życia!).

Jeśli jednak musisz dziecku podać tabletkę (bo nie ma danego leku w formie syropu lub czopka), rozkrusz ją i dodaj np. do jogurtu.