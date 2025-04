Czym jest nadciśnienie?



W nadciśnieniu tętniczym dochodzi do stałego bądź okresowego podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi powyżej wartości prawidłowych przyjętych na poziomie 140/90 mmHg. Największa częstość występowania nadciśnienia dotyczy starszych grup wiekowych. Na nadciśnienie tętnicze choruje 8,6 mln dorosłych Polaków. Niestety 88% osób z tej grupy nie jest skutecznie leczonych, właściwie zdiagnozowanych bądź nie jest w ogóle objętych terapią. Mimo iż nadciśnienie tętnicze przez dłuższy czas może przebiegać bez żadnych odczuwalnych objawów klinicznych, to jest ono najważniejszym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz udaru mózgu. Powikłania nieleczonej choroby mogą obejmować również uszkodzenie nerek. Na tym tle alarmujące wydają się statystyki obrazujące niską skuteczność leczenia nadciśnienia w Polsce w stosunku do krajów Europy Zachodniej.

Przeczytaj: Jesienią zadbaj o ciśnienie

Reklama

Problemy z leczeniem nadciśnienia

„W Polsce mamy do czynienia z niezadowalającą sytuacją – z jednej strony lekarze relatywnie rzadko sięgają po nowoczesne metody terapii hipotensyjnej, z drugiej strony pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarza” – komentuje sytuację prof. Andrzej Tykarski z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wynika to między innymi z faktu, iż lekarze od wielu lat stosują strategię leczenia polegającą na stopniowym zwiększaniu dawek pojedynczego leku lub dołączaniu kolejnego („mała dawka, powolne zwiększanie”) i często nie reagują odpowiednio szybko na niezadowalające efekty terapii, co nie do końca jest zgodne z oczekiwaniami chorego. Większość pacjentów zmagających się z nadciśnieniem tętniczym wymaga leczenia więcej niż jednym lekiem hipotensyjnym. Dotyczy to szczególnie pacjentów z innymi współistniejącymi chorobami. Ci, zmęczeni skomplikowanym kalendarzem terapii i długotrwałym, a nieefektywnym leczeniem, przepisane leki stosują dowolnie lub zupełnie je odstawiają.

Przeczytaj: Długość dnia pracy a ryzyko chorób serca

Reklama

Leki złożone

W wyniku narastającej świadomości zagrożeń związanych z nadciśnieniem tętniczym w 2006 roku w Polsce uznano hipertensjologię jako niezależną dyscyplinę medyczną poświęconą profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zgodnie z jej zasadami ochrona przed powikłaniami nadciśnienia opiera się na trwałej, skutecznej i bezpiecznej redukcji ciśnienia tętniczego uzyskanej w możliwie najkrótszym czasie. Ułatwić to może terapia złożona polegająca na zastosowaniu gotowej kombinacji leków w jednej tabletce. Dzięki niej pacjent może zastąpić kilka osobno stosowanych leków jedną tabletką zawierającą substancje aktywne obecne w uprzednio przyjmowanych preparatach. Ten sposób leczenia pomaga osiągnąć właściwe wartości ciśnienia tętniczego przyspieszając osiągnięcie celów terapeutycznych przy porównywalnej lub lepszej tolerancji niż w przypadku monoterapii wyższymi dawkami leków hipotensyjnych.

Leki złożone upraszczają terapię nadciśnienia. Poprawiają one motywację pacjenta do ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich. Zastosowanie stałych dawek jednego leku zwiększa prawdopodobieństwo normalizacji ciśnienia tętniczego u większej liczby pacjentów w krótszym czasie, co w konsekwencji zmniejsza liczbę wizyt kontrolnych oraz modyfikacji stosowanych dawek i preparatów.

„Im prostsza terapia, tym łatwiej ją realizować, a tym samym rzadziej jest przerywana. Leki złożone przekładają się na lepszy stopień współpracy między lekarzem a pacjentem, co jest kluczem do skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego” – podsumowuje prof. Tykarski.

Źródło: informacja prasowa/ ak