Leksykon seksuologiczny od A do Z

„Leksykon seksuologiczny od A do Z” to encyklopedia seksu i erotyki. Hasła zostały opracowane bardzo wszechstronnie. Czytelnicy znajdą w nich m.in. odniesienia do mitologii wielu kultur, najnowszych osiągnięć seksuologii medycznej, biografie pionierów seksuologii światowej i polskiej, ciekawostki obyczajowe, opis pozycji i technik seksualnych. Zaletą publikacji jest opracowanie jej na podstawie najnowszego piśmiennictwa światowego i krajowego, co znajduje wyraz w wykazie piśmiennictwa.