Niski poziom glukozy we krwi jest sygnałem dla naszego mózgu, wywołującym uczucie głodu. Po spożyciu posiłku poziom glukozy w organizmie wzrasta, a jej nadmiar jest obniżany przez insulinę do poziomu prawidłowego (glukoza = 3,9 – 5,6mmol/l).

Insulina z kolei aktywuje produkcję leptyny, która hamuje ośrodek głodu, wywołując uczucie sytości. Dzięki tej funkcji leptyna jest nazywana hormonem przeciwotyłościowym.

Jaka jest rola leptyny w procesach rozrodczych?

Gdy mamy nadmiar naszego kochanego ciała, musimy się także liczyć z tym, że mamy dużo więcej tkanki tłuszczowej niż osoby z prawidłowym BMI, a im więcej tkanki tłuszczowej tym więcej leptyny. Receptory dla tego hormonu w organizmie człowieka zostały zlokalizowane głównie w obrębie mózgu, czyli po połączeniu się leptyny z receptorem w mózgu zostaje zahamowane uczucie głodu.

Jednak niewielka ilość receptorów została również odnaleziona w jajnikach, co wskazuje na to, że leptyna bierze także udział w regulacji procesów rozrodczych i dojrzewania płciowego. Zatem zaburzony poziom leptyny – zaburza procesy dojrzewania i rozrodu.

Jeżeli problem niepłodności leży właśnie po stronie otyłości, to obniżenie masy ciała staje się bardzo dobrą metodą jej leczenia. Obniżenie masy ciała o 10% daje aż 50%-owy spadek poziomu leptyny i zwiększa szansę na posiadanie upragnionego potomka.

Autor: Mgr Beata Skowron, Diagnosta Laboratoryjny

