Letnie dolegliwości

Bez względu na porę roku problemy trawienne (m.in. zaparcia i wzdęcia) w około 40% przypadków są efektem wadliwego stylu życia i sposobu żywienia.

W większości można im zapobiec, zmieniając kilka nawyków. Szczególnie latem, kiedy te dolegliwości mogą się nasilać, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Jedną z nich jest na przykład spożycie wody w ilości co najmniej 2-3 litrów dziennie. Nie można też zapominać o bogatych w błonnik produktach z pełnego ziarna oraz warzywach i owocach, do których latem mamy znacznie większy dostęp, co bezwzględnie należy wykorzystywać. Zasady te wydają się proste i znane, jednak niestety z reguły o nich nie pamiętamy.

Lato to wspaniały okres, kiedy możemy aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, wyjechać na urlop czy na weekend. Niestety właśnie wtedy problemy trawienne często się nasilają. Mimo, że każda z nas specjalnie przygotowuje się na nadejście lata, chce czuć się komfortowo w każdych warunkach, to niestety nasz układ pokarmowy często płata nam figle. Nasze organizmy pracują teraz na zwolnionych obrotach, gdyż potrzebują znacznie mniej energii na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała niż na przykład zimą. Ponadto, nieregularne żywienie, nowy klimat czy upały – przyczyniają się do tego, że czujemy uciążliwe dolegliwości, jak wzdęcia czy zaparcia.

Warto wiedzieć, że wzdęcia brzucha związane są z nadmierną ilością gazów jelitowych głównie w obrębie jelita cienkiego. Często dotyczą osób, które spożywają posiłki w pośpiechu, rozmawiają podczas jedzenia. Niestety to bardzo powszechne w dzisiejszym zabieganym świecie. W naszych posiłkach, zamiast lekkostrawnych potraw, dominują produkty gazotwórcze, takie jak: cebula, kapusta, kalafiory, czosnek, cykoria, słodycze czy gazowane napoje. To także latem często urządzamy grilla, podczas którego królują tłuste, ciężkostrawne, ostro przyprawione mięsa.

Szczególnie o tej porze roku, mogą nasilać się także zaparcia. Zmiana klimatu, często brak komfortowych warunków podczas wyjazdu, nowa kuchnia, niskie spożycie warzyw i owoców, to wszystko niestety sprzyja zaparciom. Te dolegliwości nie dotyczą tylko tych, którzy podróżują. Lato to bowiem okres, który sprzyja wieczornym wyjściom z przyjaciółmi. Z tym z kolei wiąże się często spożywanie posiłków późnym wieczorem.

Wprowadzenie tych kilku podstawowych zasad do naszego sposobu żywienia, może sprawić, że latem dbanie o nasz brzuch będzie proste.

Konsultacja tekstu Lucyna Kozłowska – specjalista ds. żywienia