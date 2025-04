Letnie kłopoty żołądkowe

Wyjazdy do obcych krajów, biwakowanie bez lodówki, jedzenie w przydrożnych barach, niemyte owoce i lody – wszystko to potencjalne i częste źródła nieprzyjemnych sensacji żołądkowych uprzykrzających znacznie urlop.

Reklama

Najczęstszy objaw zatrucia drobnoustrojami zawartymi w „podejrzanym” jedzeniu to ostra biegunka, ból brzuch i wymioty. Najprostszy i najlepszy sposób leczenia to dieta oraz dużo nawadniania – niegazowaną wodą mineralną, herbatą oraz… kisielem – niesłodzonych i w temperaturze pokojowej. Wbrew powszechnym teoriom, nie należy powstrzymywać się od jedzenia nawet, jeśli nie mamy

na nie ochoty. W najdrastyczniejszych wypadkach ograniczamy się do kleików ryżowych, kilka razy dziennie, które potem zamieniamy na lekkie pokarmy spożywane co ok. 3 godziny. Z ziółek do picia pomagają melisa, mięta i rumianek, zaś bez recepty w aptece wspomagająco dostaniemy również Smectę, Laremid lub węgiel.

Zasadniczo ścisła dieta powinna trwać 3-4 dni, w czasie których jedyne dozwolone warzywa i owoce do gotowana marchewka, jabłko lub seler – żadnej surowizny! Największą ekstrawagancją, na jaką możemy sobie pozwolić są gniecione ziemniaki z odrobina masła. W kolejnych dniach należy zadbać o dostarczenie organizmowi straconych składników odżywczych (biegunka i wymioty bardzo szybko pozbawiają nas ważnych substancji), dlatego poleca się wprowadzenie gotowanego drobiu, przetworów owocowych, gotowanych warzyw i lekkiego nabiału, najlepiej ukwaszonego. Na liście zakazanej cały czas powinny pozostawać kawa, alkohol oraz wszelkie tłuste i pikantne potrawy, zwłaszcza smażone.

Trwająca ponad 5 dni biegunka to już powód do wizyty u lekarza, który może zlecić badanie kału na obecność szczególnie uporczywych bakterii, leczonych zwykle antybiotykami.

Reklama

Agata Chabierska