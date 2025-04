Letnie rady dietetyka

Zdrowe odżywianie to nie tylko odpowiednio skomponowany jadłospis. To umiejętność dokonywania właściwych wyborów podczas zakupów, posiłków w restauracjach czy spotkań towarzyskich. Jednak przede wszystkim to znajomość i sztuka codziennego wykorzystywania zasad zdrowego odżywiania.

Doradca żywieniowy SetPoint radzi:

Po pierwsze: jedz często, ale mało,

czyli 4-5 posiłków dziennie w odstępach 2-3 godzin, kiedy Twój organizm wykorzystuje dostarczaną mu energię na bieżąco i nie musi naruszać rezerw. W ten sposób chronisz swój organizm przed obniżeniem poziomu glukozy we krwi i uczuciem zmęczenia. Ponadto, 2-3 posiłki powinnaś spożywać w pierwszej połowie dnia, by w drugiej jego części odczuwać mniejsze łaknienie. Wystrzegaj się pojadania między ustalonymi posiłkami. Zamiast podjadać pij niegazowaną wodę lub herbatę

bez cukru, nie mniej niż 1,5 l dziennie. Możesz również ustalić swój indywidualny plan posiłków, dostosowany do Twojego trybu życia i pracy. Pamiętaj jednak by go przestrzegać!

Po drugie: dbaj by Twoja dieta była urozmaicona.

Podstawą Twojej diety (czyli spożywane do każdego posiłku) powinny być produkty zbożowe - makaron, kasze, ryż, płatki zbożowe i pieczywo, najlepiej razowe i z pełnego przemiału. Są one bardzo dobrym źródłem węglowodanów złożonych i głównym paliwem energetycznym gwarantującym pracę mięśni i mózgu. Produkty te zawierają również błonnik pokarmowy, czyli substancję, która m. in. reguluje pracę przewodu pokarmowego oraz witaminy, szczególnie z grupy B.W Twojej diecie nie może zabraknąć także warzyw i owoców, jako dobrego źródła błonnika, witamin i składników mineralnych. Warzywa możesz spożywać w postaci surowej lub krótko gotowane, 4-5 razy dziennie, czyli do każdego dużego posiłku. Owoce natomiast, z uwagi na dużą zawartość cukrów prostych, możesz jeść nie więcej niż 2-3 razy dziennie, czyli 1-2 duże owoce. Źródłem błonnika pokarmowego, a także dobrej jakości białka roślinnego są również rośliny strączkowe, którymi raz w tygodniu możesz zastąpić porcję mięsa.

Pamiętaj o produktach mlecznych! Mleko i jego przetwory to źródło wapnia, białka, witamin,

(tj. B2, A i D). Powinnaś je spożywać 2-3 razy dziennie, w różnej postaci: czyste mleko, jogurty, sery.Dwa razy w tygodniu, w Twoim menu musisz uwzględnić ryby, źródło substancji zapewniających właściwe funkcjonowanie układu nerwowego, odpornościowego i krwionośnego. Ze względu na wysoką zawartość pełnowartościowego białka oraz żelaza jedz 1-2 porcje dziennie chudego mięsa i jego przetworów.

Po trzecie: chroń to co najcenniejsze w posiłkach.

Unikaj smażenia w dużej ilości tłuszczu. Możesz gotować, grillować, piec w folii. Warzywa i ziemniaki koniecznie gotuj we wrzątku, ale sól dodawaj dopiero pod koniec gotowania. Dzięki temu skrócisz czas obróbki termicznej i uchronisz witaminy przed rozpadem.

Po czwarte: pamiętaj o ruchu.

Nieodłącznym elementem Twojego życia powinna być... systematyczna aktywność fizyczna. Twoja „dawka” sportu, to minimum godzina aktywności, ale 2 razy w tygodniu.

Komponując swoje posiłki musisz pamiętać o powyższych zasadach, nieodzownych elementach Twojej nowej diety.

Zacznij już teraz!

To Twój pierwszy krok do zmiany nawyków żywieniowych!

