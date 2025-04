Reklama



Zasada 1.

Przechowuj żywność w lodówce. Bakterie znacznie wolniej rozmnażają się w niskiej temperaturze. Surowe mięso trzymaj zawsze w zamrażalniku.

Zasada 2.

Jeśli wybierasz się w podróż, kanapki owiń w folię aluminiową. Nie smaruj ich masłem czy twarożkiem, unikaj też wędlin (z wyjątkiem suchej kiełbasy).

Zasada 3.

Myj ręce jak najczęściej, a już koniecznie przed jedzeniem. To właśnie przez brudne ręce przenosi się najwięcej drobnoustrojów, m.in. wirus żółtaczki pokarmowej, gronkowca czy salmonelli. Już od małego wpajaj taki nawyk swojemu dziecku.

Zasada 4.

Raz dziennie wyparzaj deskę do krojenia wędliny i mięsa, a także gąbkę do zmywania. Są one znakomitym podłożem dla rozwoju bakterii. Zlew zawsze powinnaś myć pastą lub mleczkiem z dodatkiem środka bakteriobójczego.

Zasada 5.

Podczas upałów zrezygnuj z przyrządzania dań z surowymi jajkami. Dotyczy to np. domowego majonezu, sernika na zimno, tortów z masą jajeczną, tatara. Surowe jajo jest idealną pożywką dla salmonelli. Lepiej kupić te produkty w sklepie. Mamy wówczas gwarancję, że użyto do nich ekstraktu ze sproszkowanych jaj, które poddaje się pasteryzacji.

Zasada 6.

Kupuj mięso tylko w sklepach wyposażonych w chłodziarki. Przyrządzaj od razu. Jeśli nie masz czasu, umyj i włóż do zamrażarki. Eksperci ostrzegają, by nie rozmrażać mięsa w temperaturze pokojowej (na jego powierzchni mogą szybko rozmnożyć się miliony bakterii).

Zasada 7.

Ciastka i lody kupuj tylko te, które pochodzą z dużych wytwórni. Unikaj sezonowych kiosków i małych lodziarni oferujących własne wyroby.

Reklama

Aleksandra Barcikowska