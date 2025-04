Do niedawna posługiwanie się lewą zamiast prawą ręką traktowano jako defekt, ułomność. Dzisiaj zmieniły się poglądy na ten temat. Wiemy już, że jest to indywidualna cecha człowieka. Co ósmy człowiek jest na świecie leworęczny. Osoby te mają prawdopodobnie spore zdolności plastyczne, muzyczne i matematyczne.

Większość ludzi posługuje się prawą ręką. Skąd zatem zdarzają się osoby leworęczne? Odpowiedzialny jest mózg. W sterowaniu ruchami ręki wyspecjalizowana jest półkula lewa, która rządzi prawą częścią ciała, a więc i prawą ręką.. U osób leworęcznych natomiast dominującą półkulą mózgu jest półkula prawa, która kontroluje lewą stronę ciała człowieka.

Osób z natury leworęcznych jest znacznie więcej, niż nam by się wydawało.

Sławni leworęczni muzycy to np. Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini, Jimmy Hendrix, Paul McCartney, Ringo Starr, Bob Dylan i Sting. Do słynnych leworęcznych malarzy należą Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarotti, Eduard Manet i Pablo Picasso. Wybitni leworęczni uczeni to m.in. Albert Einstein, Friedrich Nietzsche. W historii było też wielu leworęcznych polityków, m.in. Ronald Reagan, George Bush senior i Bill Clinton.

Od 1992 roku leworęczni mają swoje święto, które przypada 13 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Leworęcznych. Organizuje je światowa organizacja Klub Leworęcznych, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii.

Jeszcze kilkanaście lat temu rodzice zmuszali dzieci do posługiwania się prawą ręką. Dziś czasy się zmieniły i okazuje się, że co dziesiąty nastolatek pisze i wykonuje inne czynności ręką lewą. W starszym pokoleniu zdarza się to tylko co trzydziestej osobie.