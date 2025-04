Czym są licówki Platin?



Licówki te w przeciwieństwie do porcelanowych lub kompozytowych napalane są na folii platynowej, w związku z tym nie pogrubiają sztucznie zębów ani nie wymagają szlifowania zębów pacjenta. Licówki Platin doskonale dopasowują się do zęba, ponieważ są bardzo delikatne i prawie przezroczyste, a ich grubość wynosi zaledwie 0,1mm.

Zadbane i równe zęby to warunek dobrego samopoczucia i nieskrępowanego uśmiechu. Poprawiają one wygląd, zwiększają poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości. Licówki Platin umożliwiają poprawę wyglądu uzębienia w sposób prosty i bezbolesny.

Co można zrobić przy pomocy licówek Platin?

Poprzez zastosowanie licówek Platin możemy :

wydłużyć i powiększyć zęby,

wyprostować skrzywione zęby,

wybielić zęby,

zatuszować uszkodzone szkliwo,

zrekonstruować złamany ząb przedni,

zrekonstruować dolne siekacze,

odbudować rozległe ubytki przyszyjkowe,

zamknąć diastemę siekaczy,

usunąć silne przebarwienia zębów, które nie mogą być usunięte przez wybielanie lub mikroabrazję.

Licówki Platin to najpopularniejszy na świecie i rekomendowany przez specjalistów skuteczny sposób poprawy kształtu i koloru.

