Rak jajnika jest nowotworem układu rozrodczego o najwyższej śmiertelności. Jedna piąta kobiet, u których został rozpoznany w zaawansowanym stadium, żyje krócej niż pięć lat. Niemal wszystkie raki jajnika (90%) charakteryzują się ekspresją białka powierzchniowego o nazwie receptor alfa kwasu foliowego, który może stanowić cel dla zmodyfikowanych limfocytów T. W poprzednim badaniu klinicznym, z użyciem pierwszej generacji zmodyfikowanych limfocytów T nie zaobserwowano zmniejszenia nowotworu u kobiet z rakiem jajnika, ponieważ limfocyty T nie utrzymywały się w organizmie pacjentek. Nowa technologia opracowana w badaniu prowadzonym przez doktora Powella z Uniwersytetu Pensylwanii, przezwyciężyła ograniczenia pierwszej generacji. Limfocyty T drugiej generacji kurczyły nowotwór.

Receptor dla alfa kwasu foliowego obecny na powierzchni komórek raka jajnika ma duże powinowactwo do kwasu foliowego, witaminy, która pomaga "żywić" komórki rakowe. Receptor ten stanowi jednocześnie piętę achillesową nowotworu. Naukowcy planują rozpocząć badania kliniczne z użyciem zmodyfikowanych limfocytów T u kobiet z nawracającym rakiem jajnika.

Do tej pory zmodyfikowane limfocyty T posiadały przeciwciało specyficzne dla receptora kwasu alfa foliowego, miały one właściwości antyrakowe wobec komórek nabłonkowych raka w warunkach laboratoryjnych, ale nie w warunkach klinicznych, ze względu na niezdolność utrzymania się w organizmie ludzkim. Zmodyfikowane limfocyty T zostały poddane kolejnej modyfikacji. Stworzono białko fuzyjne tzw. chimeryczny receptor antygenowy, który ma jednocześnie specyfikę przeciwciała z elementami z dwóch innych białek sygnałowych, które stymulują układu odpornościowy do rozpoznawania komórek raka jajnika. Te dodane elementy sygnałowe stymulują zmodyfikowane limfocyty T do przeżycia, pozwalając im wykonać swoje zadanie.

Nowe limfocyty są tak modyfikowane, aby mnożyć się, przeżyć, rozpoznać i zniszczyć rak jajnika. Badanie kliniczne z użyciem tej generacji limfocytów T ma rozpocząć się w Centrum Badań nad Rakiem Jajnika (Ovarian Cancer Research Center) w Filadelfii. W badaniu ma wziąć udział 21 kobiet z zaawansowanym rakiem jajnika, którego komórki posiadają receptory alfa kwasu foliowego.

ScienceDaily / kp

