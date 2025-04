1 z 5

Limitowana kolekcja Fun Night marki Bell

Brązujaco-rozświetlający puder sypki do twarzy i ciała Fun Night Multi Powder. Polecany do każdego typu cery. Sypka struktura powoduje, że puder jest lekki i delikatny w konsystencji. Znakomicie przylega do skóry, dopasowując się odcieniem do każdego typu karnacji i koloru podkładu. Brązuje skórę, nadając jej natychmiastowy efekt naturalnej opalenizny subtelnie rozświetlonej złotymi drobinkami. Idealny także do podkreślenia kości policzkowych. Sposób użycia: nakładaj go dołączonym aplikatorem lub pędzlem. Możesz aplikować go na podkład, bazę lub bezpośrednio na skórę twarzy, szyi, dekoltu, ramion, pleców, jako idealne uzupełnienie wieczorowej kreacji.