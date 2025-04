Lip Care (Floslek)

Skóra ust jest wyjątkowo cienka i wrażliwa oraz pozbawiona gruczołów łojowych co sprawia, że brakuje jej ochrony lipidowej i gdy bezwiednie oblizujesz wargi na wietrze, niska temperatura przyczynia się do ich wysuszenia. Spierzchnięte wargi bolą, szczypią i trudno się goją.

Preparaty do pielęgnacji ust doskonale odżywiają i nawilżają naskórek. Wazeliny kosmetyczne z serii Lip Care marki FLOSLEK Laboratorium nie tylko zapobiegają wysuszaniu i pękaniu ust, lecz także wygładzają, delikatnie natłuszczają i chronią przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Dodatkowo są wzbogacone o niezwykle przyjemne i smakowite aromaty, jak waniliowy, pomarańczowy, czekoladowy, poziomkowy lub różany.

W mroźne, słoneczne dni koniecznie sięgnij po pomadkę ochronną do ust z filtrem UV SPF 14. Zimą promienie słoneczne są bowiem szczególnie niebezpieczne. Światło słoneczne odbijające się w śniegu jest wtedy bardzo intensywne. Może spowodować nawet poparzenia delikatnego naskórka ust. Pomadka intensywnie natłuszcza i regeneruje popękane i spierzchnięte wargi. Tworzy na powierzchni skóry film ochronny, skutecznie zabezpieczając ją przed utratą wilgoci oraz szkodliwymi promieniowaniami UV.

Zimą warto stosować pomadki i wazelinki kosmetyczne także pod szminkę czy błyszczyk. Dzięki temu usta będą piękne i zadbane. Stosowanie preparatów kosmetycznych to jednak nie wszystko. Co kilka dni (a najlepiej każdego wieczoru) przed pójściem spać pomasuj usta szczoteczką do zębów – taki masaż pobudzi mikrokrążenie i pomoże pozbyć się martwego naskórka. Usta staną się wygładzone i nabiorą ładnego kolorytu. A gdy wargi potrzebują szczególnej pomocy, użyj sprawdzonego sposobu babuni i posmaruj je na noc grubą warstwą miodu. Efekt murowany!

Reklama