Popularnie znany cholesterol LDL i HDL to nic innego jak rodzaje frakcji lipoprotein. Do pozostałych należą: chylomikrony, cholesterol VLDL i IDL. Lipidogram to badanie pokazujące ilość i rozkład wszystkich tłuszczy obecnych we krwi, a więc frakcji lipidowych w postaci lipoprotein. Jak zbudowane są chylomikrony? Jak wygląda transport cholesterolu we krwi? Sprawdź, co możesz się dowiedzieć na podstawie lipidogramu.

Reklama