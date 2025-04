14 listopada przypada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – dzień, w którym organizacje i rządy państw podejmują inicjatywy związane z przeciwdziałaniem cukrzycy. Jednak wobec skali zagrożenia cukrzycą jeden dzień to stanowczo za mało, aby skutecznie z nią walczyć. Dlatego Koalicja jest inicjatorem pomysłu, żeby działaniom edukacyjnym dotyczącym cukrzycy poświecić cały miesiąc. Tym miesiącem ma być właśnie listopad.

W związku z tym Koalicja rozpoczyna kolejną, obok kampanii „Cukrzyca − więcej niż cukier”, akcję edukacyjną. Kampania „Listopad miesiącem walki z cukrzycą” ma być akcją cykliczną, w której ramach co roku będą prowadzone zaplanowane na dużą skalę działania edukacyjne i informacyjne.

W tym roku organizacja zrzeszająca najważniejsze stowarzyszenia diabetologiczne zaplanowała szereg aktywności edukacyjnych mających na celu pogłębianie wiedzy o cukrzycy wśród Polaków.

W największych miastach Polski: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i w Łodzi, powstaną punkty diabetologiczne, w których będzie można bezpłatnie w listopadzie zmierzyć poziom cukru we krwi, sprawdzić wagę ciała i określić wskaźnik BMI, a także skontrolować ciśnienie tętnicze.

Koalicja uruchomi także na cały miesiąc specjalny telefon – diabetofon (22/ 545 37 26), pod którym dyżurować będą konsultantki − pielęgniarki diabetologiczne udzielające informacji osobom chorym i ich rodzinom na temat cukrzycy i prowadzonych bezpłatnych badań.

Powstała także specjalna strona kampanii www.nie-cukrzycy.pl, na której można będzie znaleźć wiele cennych wskazówek dotyczących cukrzycy, wykonać test ryzyka, a w przypadku osób z cukrzycą znaleźć porady dotyczące prewencji powikłań czy diety. Na stronie będzie także można znaleźć informacje na temat dyżurów diabetologicznych i bezpłatnych badań poziomu cukru.

Na zlecenie organizatorów kampanii powstała także pierwsza społeczna kampania reklamowa poświęcona cukrzycy. Spoty telewizyjne i radiowe będą emitowane przez cały listopad w czołowych mediach ogólnopolskich i regionalnych. Kampaniom telewizyjnej i radiowej towarzyszyć będą kampanie prasowa i outdoorowa.

Źródło: Koalicja na rzecz Walki z Cukrzycą/ ak

