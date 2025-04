Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą ogłasza w tym roku listopad „Miesiącem Menu dla diabetyka”. Z początkiem miesiąca startują w ramach tej akcji projekty mające na celu promocję diety cukrzycowej wśród diabetyków i wszystkich tych, którzy chcą cukrzycy zapobiec. W ramach projektu postała książka kulinarna z przepisami dla diabetyków, aplikacja mobilna ułatwiająca komponowanie posiłków, a w wybranych restauracjach będzie można znaleźć dania dedykowane diabetykom.

Akcja społeczna „Menu dla diabetyka” została zainicjowana w listopadzie 2014 roku po to, by pomóc osobom z cukrzycą przygotowywać smakowite i proste dania zgodne z wytycznymi diety cukrzycowej, tak aby było nie tylko zdrowo, ale także pysznie! Przez ostatni rok Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą wraz z partnerami, wśród których znalazły się znane osobowości kulinarne, dietetycy, edukatorzy diabetologiczni, a także media i środowisko blogerów kulinarnych, pracowała nad stworzeniem narzędzi, które ułatwią diabetykom zmagania z dietą cukrzycową.

W ramach akcji „Menu dla diabetyka” od listopada tego roku wybrane restauracje i kawiarnie wprowadzą do swoich kart dania dedykowane diabetykom – będzie zdrowo, pysznie i apetycznie! Przepisy na te potrawy zostały zebrane i przeliczone przez dietetyków i ocenione przez edukatorów diabetologicznych. Ponadto w pięciu miastach w Polsce odbyły się specjalne szkolenia dla personelu lokali gastronomicznych, podczas których ich pracownicy dowiedzieli się, jak komponować zdrowe posiłki dla diabetyków, jakich zasad należy przestrzegać i jak przeliczać wymienniki węglowodanowe i węglowodanowo-białkowe dań. Dzięki temu w lokalach oznaczonych logo „Menu dla diabetyka” będzie można zjeść wyśmienite dania zgodne z zasadami diety cukrzycowej. Mamy nadzieję, że zachęci to diabetyków do wyjścia z domu i skosztowania przygotowanych z myślą o nich potraw.

Do akcji włączyły się restauracje z Warszawy (Słony, Cafe Kulturalna, Kawiarnia Odolany i Mili Moi), Łodzi (Lokal), Poznania (Restauracja Madagaskar), Krakowa (Studio Qulinarne) i Krapkowic (Restauracja Pizzeria Maraton). Mapę lokali, które przyłączyły się do akcji można znaleźć na stronie www.menudiabetyka.pl/restauracje.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą została wydana także wyjątkowa książka kulinarna dla diabetyków, do której przepisy przekazali partnerzy akcji: szefowie kuchni i blogerzy kulinarni. Książka jest jedyną w swoim rodzaju publikacją i zawiera przepisy na dania zgodne z dietą cukrzycową, które zostały wybrane i przeliczone przez dietetyków akcji „Menu dla diabetyka”.

Książka w wersji elektronicznej będzie dostępna na blogu kulinarnym www.menudiabetyka.pl, zostanie także przekazana edukatorom, organizacjom diabetologicznym oraz wybranym poradniom dietetycznym w całej Polsce.

Została także opracowana bezpłatna aplikacja mobilna „Menu dla diabetyka”. Głównym elementem aplikacji jest kalkulator wymienników węglowodanowych i węglowodanowo-białkowych. Dzięki niemu diabetycy posiadający telefon z systemem Android mogą szybko i sprawnie przeliczyć wartości produktów lub całych potraw w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Aplikacja zawiera także mnóstwo porad diabetologicznych i dietetycznych, a także bazę przepisów zgodnych z zasadami diety cukrzycowej.

Reklama

Dla wszystkich chętnych działa także poradnia „Menu dla diabetyka”. Pod numerami telefonu 793 212 530 i 537 143 146 oraz adresem mailowym poradnia@menudladiabetyka.pl można pytać m.in. o to jak przygotować posiłek zgodny z zasadami diety cukrzycowej, jak prawidłowo wyliczyć wymienniki WW i WBT, skonsultować się z edukatorem diabetologicznym lub dowiedzieć się więcej o diecie cukrzycowej. Na infolinię mogą zadzwonić także restauratorzy i kucharze, którzy chcieliby wprowadzić do swojego menu dania dla cukrzyków.

„Menu dla diabetyka” to długofalowa akcja społeczna, która ma na celu edukować, wspierać i inspirować zarówno samych diabetyków, jak i środowisko gastronomiczne w zakresie diety cukrzycowej i zdrowego żywienia. Poza listopadowymi aktywnościami w ramach akcji w tym roku zostało przeprowadzonych wiele spotkań z diabetykami, osobami zainteresowanymi zdrowym odżywianiem oraz restauratorami i szefami kuchni. W ramach akcji powstała także strona www.menudiabetyka.pl która jest ciągle rozbudowywaną bazą przepisów oraz porad z zakresu diety cukrzycowej.

Organizatorem akcji jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą. Zadanie współfinansowane przez Ministra Zdrowia.

Zobacz też: Dlaczego cukrzyca jest niebezpieczna?

Źródło: materiały prasowe Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą/mn