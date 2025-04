Lit jest jednym z wielu pierwiastków śladowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Występuje on naturalnie w warzywach i wodzie kranowej. „ Środowisko naukowe wie niewiele na temat fizjologicznej roli litu” – mówi prof. Michael Ristow, szef projektu. Do tej pory dowodów na jego pozytywny wpływ na długość życia dostarczyły badania na nicieniach z gatunku Caenorhabditis elegans. Jednak zastosowane wtedy stężenia litu były za wysokie, by móc wyciągnąć z nich wnioski odnoszące się do człowieka.

Tym razem naukowcy poszli jednak nieco inną drogą. Na początku, we współpracy z japońskimi uniwersytetami, zbadano wpływ stężenia litu w wodzie kranowej na śmiertelność w 18 japońskich gminach. „Odkryliśmy, że wskaźnik śmiertelności był zauważalnie niższy w gminach z większą zawartością litu w wodzie pitnej.” – tłumaczy prof. Ristow. To z kolei dało podstawy do przeprowadzenia drugiego etapu eksperymentu. Tym razem C. elegans został poddany działaniu dużo niższych stężeń litu. Mimo to zaobserwowano znacznie wydłużone przeżycie u tych nicieni.

Mechanizm, w jakim lit oddziałuje na długość życia jest jeszcze niepoznany. Naukowcy już teraz jednak przewidują, że lit może być potencjalnym suplementem do żywności. Zanim to jednak nastąpi potrzebne są dalsze badania.

