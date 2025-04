Nadmierny łojotok u nastolatków nie może być usprawiedliwiony zmianami hormonalnymi. To bowiem najszybsza droga do zaniedbania i poważnych powikłań. Dlatego w przypadku wystąpienia niepokojących objawów towarzyszących zmianom na skórze, należy zgłosić się po poradę do dermatologa.Łojotok można leczyć miejscowo, stosując odpowiednie maści, kremy i pasty zapisane przez dermatologa. Niekiedy wymaga jednak wprowadzenia zmiany trybu życia, na przykład wprowadzenia odpowiedniej diety.

Reklama