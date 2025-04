Na pytanie odpowiada dermatolog Małgorzata Setkowicz

Przyczyny tej choroby nie są do końca znane. Przypuszcza się, że do jej rozwoju mogą się przyczyniać m.in. zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego. Objawem choroby jest zaczerwienienie i łuszczenie się skóry, rzadziej sączące grudki. Zmiany zwykle pojawiają się na czole, w okolicy brwi, na policzkach, za uszami, na owłosionej skórze głowy. Leczenie jest dość trudne. Dolegliwości ustępują na jakiś czas, ale mogą nawracać. W terapii stosuje się preparaty miejscowe o działaniu przeciwzapalnym i przeciwdrożdżakowym (np. Protopic, Elidel). Przy nasilonych objawach konieczne jest leczenie doustne. Bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Zaleca się kosmetyki do skóry wrażliwej i alergicznej.