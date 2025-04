Ból w okolicy łokcia może być spowodowany wieloma przyczynami. Może to być uraz zarówno świeży jak i przebyty przed laty. Mogą go powodować zmiany zwyrodnieniowe któregoś ze stawów tej okolicy, czy uszkodzenia więzadeł. Ból może być również pochodzenia nerwowego. Mogą to być także zmiany zapalne w obrębie przyczepu mięśni prostujących nadgarstek i palce, czyli tak zwany „łokieć tenisisty”.

Dla „łokcia tenisisty” charakterystyczny jest ból po bocznej stronie łokcia. Dolegliwości nasilają się podczas próby zgięcia nadgarstka w kierunku grzbietu, do góry i przy ruchach odwracania i nawracania przedramienia (tj. wkręcanie żarówek, wkręcanie śrub śrubokrętem). Ból może nasilać się przy ucisku okolicy stawu łokciowego.

Przyczyną dolegliwości jest przeciążenie mięśni prostowników. W miejscu ich przyczepu tworzy się stan zapalny, który daje dolegliwości bólowe. Może być spowodowany przetrenowaniem - intensywna gra w tenis, badmintona czy squasha dzień po dniu lub złą techniką gry. Jeszcze częściej powoduje go zła praca rękoma na co dzień, choroba dotyczy wtedy krawców, stolarzy, mechaników, kierowców, osób dużo piszący na klawiaturze oraz muzyków (szczególnie pianistów).

Im wcześniej tym lepiej

Nie zwlekaj z pójściem do specjalisty. Im szybciej od wystąpienia dolegliwości rozpoczniesz leczenie tym szybciej wrócisz do sprawności. Im dłużej dolegliwości będą się utrzymywać tym leczenie będzie dłuższe, a powrót do pełnej sprawności może okazać się nie możliwy.

Zobacz też: Łokieć tenisisty – jak zapobiegać?

Najlepszą metodą leczenia tej przykrej dolegliwości jest postępowanie zachowawcze, które składa się z kilku etapów. W postępowaniu zachowawczym najważniejszą rolę odgrywa... pacjent. Od jego współpracy z lekarzem, rehabilitantem i zaangażowania w leczenie zależą wyniki. Po pierwsze daj swojej ręce odpocząć. Lekarz może zalecić unikanie ruchów, które powodują ból lub nawet unieruchomić kończynę na okres 2-3 tygodni w łusce gipsowej lub polecić noszenie specjalnej ortezy.

Nie daj się zmylić! Nawet jeśli ból ustąpi po tygodniu nie wracaj do grania czy wykonywania wcześniejszych czynności. Dolegliwości wrócą, a leczenie się przedłuży.

Po drugie bądź swoim prywatnym masażystą. Z pomocą przyjdzie ci lód lub specjalne gotowe okłady chłodzące. Masuj bolące miejsce kostką lodu, aż do jej rozpuszczenia lub przykładaj okładem chłodzącym (koniecznie przez ręcznik, koszulkę a nie bezpośrednio na skórę) na kilka minut. Po sesji chłodzącej osusz rękę i posmaruj bolące miejsce maścią przeciwbólowo-przeciwzapalną. Jeśli lekarz przepisze ci leki przeciwbólowo-przeciwzapalne przyjmuj je dokładnie wg jego wskazań. ‘

Koniecznie zapytaj się o rehabilitację, w pierwszych tygodniach możliwa będzie fizykoterapia (ultradźwięki, jonoforeza, krioterapia, laseroterapia, elektroterapia). Po ustąpieniu ostrego bólu możliwe będzie włączenie ćwiczeń leczniczych.

Jeśli leczenie zachowawcze zawiedzie możliwe jest jeszcze postępowanie bardziej inwazyjne do zabiegowego włącznie. Zastrzyki w zmienioną okolicę z krwi pacjenta – sztucznie wytworzony krwiak pomaga w gojeniu się zmian. Iniekcje czynników wzrostu, które przyspieszają regenerację tkanek. Terapia ultradźwiękami o dużej mocy. Na koniec zostaje jeszcze blokada sterydami. Metoda ta zwalcza ból, ale... konieczne jest unieruchomienie kończyny. Z wyłączonym bólem możesz nawet nie wiedzieć kiedy wykonasz ruch, który pogłębi uszkodzenia.

Ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz

Konsultacja u rehabilitanta pozwoli skonstruować optymalny plan dla Ciebie plan ćwiczeń. Dobrze dobrane ćwiczenia przyspieszają leczenie i pomagają wrócić do pełnej sprawności. Na rehabilitacji nauczysz się jak wykonywać codzienne czynności tak, by w przyszłości nie szkodzić swoim rękom.

Polecamy: Samodzielne ćwiczenia na łokieć tenisisty

Reklama