Londyńskie opowieści w zapachach

Wyjechać do Wielkiej Brytanii, zwiedzić Londyn… wiele osób chciałoby się choć na chwilę oderwać od codzienności i wyruszyć w podróż życia. Jedni marzą o egzotycznych wyspach, inni o angielskiej mgle. To ostatnie życzenie można symbolicznie zrealizować dzięki kolekcji produktów zapachowych Tales of London.