Statystyki wykazują, że w 2000 r. przeciętny Polak zjadał średnio 121 kg warzyw, natomiast w 2011 r. aż o 15 kg mniej – 106 kg. Ten spadek jest wywołany ograniczeniem w diecie głównie kapusty, która jest ciężkostrawna.

W 2000 r. jedzenie samej kapusty, również kwaszonej, przez jednego mieszkańca danego regionu szacowano na 13,5 kg – to wynik dwa razy większy niż w ubiegłym roku. W 2011 r. spadła również konsumpcja: cebuli o ponad 1 kg na osobę, marchwi o 2,4 kg i buraków o prawie 2 kg. Polacy zaczęli natomiast jeść więcej pomidorów, sałat i brokułów. Jedzenie świeżych pomidorów wzrosło do 10,6 kg, co daje wynik 1,5 kg na osobę więcej niż w Niemczech i 3 kg mniej niż we Francji.

Jemy też coraz mniej owoców. Jedzenie jabłek z 23 kg spadło do 13,2 kg, w rezultacie w 2010 r. statystycznie jedliśmy ich o 1,5 kg mniej niż Niemcy, o 4,5 kg mniej niż Francuzi i o 5,5 kg mniej niż Włosi. To istny absurd, ponieważ jesteśmy największym producentem jabłek w Europie. Spożycie jabłek spada od 2004 r., kiedy to wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Od tego czasu zwiększył się import owoców.

Polacy są zafascynowani owocami z innych stron świata i tradycyjne owoce, w tym wypadku jabłka, odstawili na bok. Konsumpcja owoców cytrusowych zwiększyła się o 1,5 kg na osobę, bananów o 0,5 kg. Pomarańcze spożywamy w liczbie 14,8 kg na osobę, czyli dwukrotnie więcej niż Niemcy, podobnie jest z winogronami – jemy ich o 2 kg więcej od naszym zachodnich sąsiadów. Francuzi także zostają w tyle jeżeli chodzi o jedzenie winogron – jedzą ich o 1,4 kg na osobę mniej od nas (3,4 kg).

Tegoroczne spożywanie warzyw również spadnie, ponieważ zbiory w tym roku są o 4% niższe niż w ubiegłym. Produkcja owoców wzrośnie o ponad 4%, więc będzie ich znacznie więcej.

