Repertuar Carnaval Sztuk-Mistrzów

Repertuar Carnavalu Sztuk-Mistrzów dostarczy wzruszeń, adrenaliny i śmiechu, jest zróżnicowany tematycznie i pod względem formy, dzięki czemu widz w każdym wieku znajdzie coś dla siebie. Wystąpią artyści ze wszystkich kontynentów m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Białorusi, Chile.

Atrakcje towarzyszące Carnavalowi Sztuk-Mistrzów w tym roku, to Parada Kuglarska, pokazy Fire Show, Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych, otwarte warsztaty teatralne i lalkarskie dla dzieci, otwarte warsztaty żonglerskie dla gości festiwalu, kino letnie w Browarze, Klub Festiwalowy ze sceną stand up i muzyką na żywo, a dla fanów adrenaliny i sportów ekstremalnych Urban High Line Festival.

Artyści 2013

Casa dolce casa. Akrobatyczny teatr z międzynarodową obsadą, zrealizowany z partnerami z Polski, Rumunii, Włoch i Węgier. Spektakl opowiadający o losie grupy artystów, którzy dzięki twórczej pasji pokonują ograniczenia miejsca i czasu.

Akcja spektaklu toczy się w zapominanym i biednym miejscu, które może być wysypiskiem śmieci, nieuczęszczaną dzielnicą, niezamieszkanym domem. Rozbrzmiewają nuty bałkańskiej muzyki i na naszych oczach, dzięki grupie niezwykłych ludzi stosy śmieci przekształcają się w coś wartościowego. Do biednej dzielnicy powraca nadzieja, a ludzie odnajdują sens. Niezwykłe konstrukcje tworzone z zapału i nieprzeciętnych umiejętności, z „szarego wysypiska” wznoszą się do granic nieba.

Murmuyo i Metrayeta, pochodzą z Chile. Duet chilijskich artystów, którzy w swoich pełnych napięcia i tempa przedstawieniach zmuszają nas do spojrzenia z dystansem na samych siebie i ukazują nasze słabostki. Przedstawiciele generacji nowej clownady, w interakcji z widzem, zapraszają do wspólnej zabawy. Przestrzeń miejska jest sceną i bohaterem ich spektakli. Mocne i czasem kontrowersyjne wrażenia gwarantowane!

La Putyka. Cirk La Putyka jest przedstawicielem "Nowego Cyrku" w Czechach. Tworzy indywidualną, specyficzną poetykę tego gatunku. W spektaklach przekraczają granice akrobatyki, tańca współczesnego, teatru lalkowego, muzyki na żywo. Dla Circ La Putyka jest ważny profesjonalny teatr z fabułą i z motywem, czyli pewną historią opowiedzianą językiem cyrku. Możemy więc zobaczyć - akrobacje na szarfach, linach, trampolinie oraz występy klaunów. Cirk La Putyka wystąpił do tej pory na wielu ważnych festiwalach teatralnych i „Nowego Cyrku”, na przykład na praskim festiwalu Letní Letná, edynburskim Fringe, słowackim Divadelná Nitra czy na EXPO w Szanghaju.

Inextremiste. Akrobatyka w przypadku tej francuskiej grupy jest prawdziwym stąpaniem po krawędzi. Oswajają równowagę i grawitację. Dla przyciągnięcia uwagi widza budują coraz to bardziej skomplikowane konstrukcje, a przy tym igrają z ogniem bo balansują na butlach wypełnionych gazem. Są to pokazy o bardzo dużym stopniu trudności i ogromnej sprawności fizycznej, gdzie potrzeba zachować dużo zimnej krwi i ogromnego opanowania fizycznego. Człowiek musi polegać na innych osobach, bo tylko solidarność obiecuje przetrwanie grupy - to credo ich pokazów.

Srebrne wesele / Serebryanaya svadba. Białoruski fenomen muzyczny z pogranicza teatru i kabaretu. Liderką grupy jest Svietlana Bień – reżyserka teatru lalek z Mińska. Harmonijka, banjo, gitara, kontrabas, skrzypce, puzon, trąbka, akordeon, a nawet tara do prania w połączeniu z charyzmatycznym głosem wokalistki tworzą niepowtarzalne dźwięki. Dopełnieniem są emocjonalne teksty, aktorsko śpiewane po rosyjsku, białorusku i francusku. W ich wypadku teksty to radość (afirmacja) życia z elementami humoru sytuacyjnego, pełne ironii, paradoksu, romantyzmu i nostalgii. Kabaretowego smaczku dodają używane w występach rekwizyty: walizki, naczynia do gotowania, butelki o różnych kształtach i różnej zawartości, bielizna, pistolety, kukiełki zwierząt i dziwnych stworów. Repertuar obejmuje przede wszystkim widoczną fascynację do french chanson i rosyjskiej muzyki ludowej, a także dixielandu, country i rytmów latynoskich. Zespół tworzy również muzykę do filmów i spektakli teatralnych.

Inne atrakcje Carnavalu Sztuk-Mistrzów 2013

Klub festiwalowy. Odrębna scena Carnavalu Sztuk-Mistrzów, w typie stand up show, funkcjonująca wieczorem i oferująca odrębny repertuar. Muzyka, wyjątkowe pokazy umiejętności artystów, spontaniczne akcje. Każdego wieczora wydarzenia specjalne. Bezpłatnie. Dla dorosłych.

Wielka Parada Kuglarska. Parada to żywy spektakl, w którym tradycyjnie biorą udział artyści występujący w czasie Carnavalu Sztuk-Mistrzów oraz mieszkańcy miasta. Barwny korowód, popisy akrobatyczne, inscenizacje muzyczne i choreograficzne, żonglerka, spontaniczne interakcje z publicznością. Bezpłatnie. Bez ograniczeń wiekowych.

Fire Show realizowane światłem i ogniem, w wykonaniu najlepszych grup specjalizujących się w tego typu pokazach. Bezpłatnie. Bez ograniczeń wiekowych.

Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych – zorganizowane przez Polskie Stowarzyszeni Pedagogów i Animatorów Klanza jest rozległym placem interaktywnych zabaw, ulubionym punktem programu najmłodszych gości Carnavalu Sztuk-Mistrzów. W Centrum miasta powstaje fascynująca kraina, w której dzieci w każdym wieku znajdą dla siebie atrakcje - zagadki, inspiracje do tworzenia sztuki i możliwość ćwiczenia różnorodnych umiejętności. Dzieciom towarzyszą wolontariusze Stowarzyszenia Klanza, którzy dają wskazówki i czuwają nad bezpieczeństwem zabawy. Zajęcia prowadzone w oparciu o „pedagogikę cyrku” zaskoczą, ośmielą i rozweselą naszych milusińskich. Bezpłatnie. Dla dzieci.

Urban Highline Festival. Największy i jedyny na świecie miejski festiwal slacklinenig’u. Najlepsi zawodnicy z Polski oraz z zagranicy wykonują zapierające dech w piersiach popisy chodzenia po taśmach rozpiętych ponad głowami przechodniów. Pokazy maja miejsce ponad Starym Miastem, w otoczeniu zabytkowych kamienic, jak i między wieżowcami np. Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Ryzykowne i widowiskowe sztuczki w wykonaniu najlepszych zawodników z całego świata. Bezpłatnie. Bez ograniczeń wiekowych.

Organizatorami Carnavalu Sztuk-Mistrzów są Urząd Miasta Lublin-Marketing Miasta oraz Warsztaty Kultury. Bieżące informacje na temat programu Carnavalu Sztuk-Mistrzów będą dostępne na witrynach internetowych: www.sztukmistrze.eu oraz www.warsztatykultury.pl .



Źródło: Materiały prasowe Media Carnaval Sztukmistrzów/ (dr)

