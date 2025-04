Ludzie! Co ja czuję? – z dzieckiem w świecie emocji

Serwis ABCbaby, zajmujący się głównie bajkoterapią, prezentuje tym razem zbiór ćwiczeń doskonale ją uzupełniających.

Płyta CD z ćwiczeniami pt. „Ludzie! Co ja czuję?”, autorstwa Jovanki Tomaszewskiej i Wojciecha Kołyszki, pod redakcją Katarzyny Klimowicz, to propozycja pracy z dziecięcymi emocjami dla wszystkich rodziców i opiekunów.

Nie są to więc opowieści, historyjki terapeutyczne – choć wydaje się, iż rysunki mogą być niezwykłą inspiracją do ich wymyślania – lecz zbiór ćwiczeń, które można zrobić z dziećmi po to, by porozmawiać o ich emocjach, a także sytuacjach społecznych, w których się znajdują. Na płycie znajdziemy rysunki i buźki do wydrukowania i pokolorowania oraz polecenia na wyobraźnię, dotyczące różnych sytuacji oraz emocji dziecka, a także takie rysunki, do których polecenia mogą wymyślić rodzice. Płyta zawiera również szereg wskazówek do pracy z dzieckiem.

Ćwiczenia są zarówno przeznaczone do pracy z grupą, jak i skierowane do pojedynczych dzieci w przedziale wiekowym od ok. 5 do 10 lat.

Może ich używać każda osoba, która ma potrzebę porozmawiania z dziećmi o ich stanach emocjonalnych w różnych sytuacjach:

Rodzice.

Nauczyciele.

Osoby w różny sposób opiekujące się dziećmi.

Psycholodzy.

Pedagodzy.

To, co ważne, to wspólnie spędzony czas. Nie zostawiajcie dziecka z tymi ćwiczeniami sam na sam. Najważniejsza jest tu bowiem wasza rozmowa i kontakt, jaki się nawiąże. Jak pisze recenzentka płyty „Ludzie! Co ja czuję?” Alicja Drogosz, psycholog i psychoterapeutka, kierownik Edukacyjnej Kliniki Profilaktyki Uzależnień w Gdyni: „Trudno jest jednak być przewodnikiem dziecka, jeżeli sami nie znamy własnych uczuć, chowamy się za murem nadmiernej odpowiedzialności i wiecznego zmartwienia. Dlatego ważne jest, aby nie zatracić w sobie wewnętrznej radości przeżywania, spontaniczności, pozbycia się choć na chwilę trosk codziennego życia, co możemy czerpać z nieposkromionej siły emocji naszych pociech.(…) Czasami trzeba pozwolić we własnym poukładanym „gabinecie – życiu” na bałagan, również ten emocjonalny w formie gniewu, żalu, buntu przeciwko nam, aby móc zobaczyć, jak dzieci, zaczynają przekształcać swoje zachowania na wzór i podobieństwo postępowania autorytetu.” [źródło: kwartalnik o wychowaniu nr 2(41) 2010 "Być dla Innych", za: www.abcbaby.pl]

Szczegółowe informacje i możliwość zamówienia na stronie www.abcbaby.pl.

