Polpharma SA ogłasza konkurs na plakat jubileuszowy pt.: LUDZIE POMAGAJĄ LUDZIOM JUŻ 75 LAT zorganizowany z okazji 75-lecia istnienia firmy i 10-lecia jej prywatyzacji. Patronat Honorowy nad konkursem objęli znani artyści: Ryszard Horowitz, Lech Majewski, Rafał Olbiński i Andrzej Pągowski. Do zdobycia cenne nagrody!



Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie plakatu o tematyce zgodnej z tytułem konkursu promującego zdrowy tryb życia. Konkurs ma formę otwartą i mogą w nim startować zarówno indywidualni uczestnicy jak i firmy/agencje. W projekcie można użyć zarówno fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych.



Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 30 marca do 5 czerwca 2010 roku. Jury, w którego skład wejdą m.in. patroni honorowi i przedstawiciele Polpharmy wyłoni zwycięzców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2010 roku.



Dla zwycięzców przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody. Pierwsze miejsce to nagroda w wysokości 10 tys. zł, drugie – 6 tys. zł, a trzecie – 3 tys. zł. Pięć osób otrzyma również wyróżnienia z nagrodami w wysokości 1 tys. zł.

Nagrodzone i najciekawsze plakaty będą wystawione podczas uroczystej Gali z okazji 75-lecia firmy we wrześniu 2010 roku w Warszawie.



Polpharma SA jest liderem branży farmaceutycznej w Polsce. Od 75 lat cieszy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych. To silna, nowoczesna firma o stabilnej pozycji lidera polskiego rynku farmaceutycznego oraz obrotach w wysokości ponad miliarda złotych. Firma zatrudnia łącznie około 2600 osób w Zakładach Farmaceutycznych w Starogardzie Gdańskim, Biurze Handlowym w Warszawie oraz w przedstawicielstwach na rynkach zagranicznych. Posiada własne struktury w Rosji, na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie, Azerbejdżanie, Uzbekistanie oraz w Wietnamie. Polpharma jest największym polskim producentem leków generycznych i substancji farmaceutycznych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.polpharma.pl