Lumbago (łac. lumbalis - lędźwiowy) to nic innego jak ból w okolicy lędźwiowej. Jego przyczyny mogą być różnorodne: od przeciążenia po wypadnięcie dysku. A ten dysk to rodzaj poduszeczki, która oddziela kręgi od siebie, amortyzując wstrząsy. Może on się niefortunnie przesunąć i wówczas mamy do czynienia z "wypadnięciem dysku", który może uciskać na nerwy, powodując uciążliwy ból.

Przyczyny lumbago

Lumbago można uznać za dolegliwość, na którą zapracowujemy sami, prowadząc niezdrowy trym życia. Przyczyniają się do niej bowiem:

otyłość, szczególnie brzuszna

przeciążanie odcinka lędźwiowego przez nieprawidłowe dźwiganie, długie siedzenie lub stanie

gwałtowne ruchy skrętne

brak aktywności fizycznej prowadzący do osłabienia mięśni przykręgosłupowych

Objawy lumbago

Lumbago najczęściej zaczyna się nagle od przeszywającego bólu w okolicy lędźwiowej. Czasem jest on tak dotkliwy, że uniemożliwia jakikolwiek ruch. Ból promieniuje do nóg, niekiedy wywołuje sztywność pleców, przykurcze mięśniowe. Osoba chora ma problemy z chodzeniem, siedzeniem i staniem. Dolegliwości utrzymują się co najmniej kilka dni.

Leczenie lumbago

Najlepiej w takiej sytuacji brać przez kilka dni ibuprofen lub paracetamol i nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Jeśli to nie przyniesie poprawy, konieczna jest wizyta u lekarza, który prawdopodobnie przepisze choremu leki o działaniu przeciwzapalnym, czasami także rozkurczające. W przypadku tego typu dolegliwości dobre efekty przynosi również korzystanie z zabiegów fizjoterapeutycznych (np. masaży) i fizykoterapeutycznych (np. krioterapia, magnetoterapia czy laseroterapia). A żeby zapobiec takim kłopotom na przyszłość, warto lepiej zadbać o kręgosłup – zrzucić nadwagę (najbardziej szkodliwa jest szkodzi otyłość brzuszna) i starać się nie przeciążać pleców (np. dźwigając coś, zawsze kucaj, nigdy nie podnoś ciężarów na prostych nogach!).

Ważna jest także aktywność fizyczna, która wzmocni mięśnie pleców (np. pływanie na plecach).