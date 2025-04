Każda osoba trafiająca do gabinetu pielęgnacji stóp powinna mieć dokładnie obejrzane stopy. Doświadczona kosmetyczka często już na pierwszy rzut oka potrafi rozpoznać łuszczycę paznokci, ale ta często może być mylona z grzybicą paznokci.

Reklama

W przypadku grzybicy paznokci płytka paznokciowa jest zmieniona od dalszego brzegu paznokcia, może mieć różny kolor od białawego przez żółty do zielonkawego. Zależy to od rodzaju grzyba. Zajęty może być tylko jeden paznokieć, ale również wszystkie. Płytki paznokciowe są kruche, łamliwe, często pogrubiałe. Czasami obserwuje się zakażenie drożdżakami, gdzie zmiany dotyczą łożyska paznokcia. W przypadku podejrzenia grzybicy zawsze należy skierować naszego klienta lub klientkę do lekarza w celu postawienia ostatecznej diagnozy oraz wdrożenia właściwego leczenia. W leczeniu grzybicy paznokci stosuje się środki miejscowe, jak również terapię doustną. Leczenie jest długotrwałe i wymaga cierpliwości.

Łuszczyca paznokci (psoriasis unguium) występuje najczęściej wraz ze zmianami na skórze ciała, dlatego pacjent wie, że ma łuszczycę paznokci. Łuszczyca (psoriasis) jest uwarunkowana genetycznie, niezakaźna oraz niezłośliwa. Przebieg choroby jest przewlekły z tendencją do samoistnego ustępowania objawów. Według najnowszych doniesień choroba jest związana z błędnym funkcjonowaniem układu odpornościowego, na który wpływ ma stan śluzówki jelita oraz mikroflora przewodu pokarmowego.

Zmiany na paznokciach w łuszczycy cechują się poprzecznymi lub podłużnymi bruzdami na płytce. Czasami przypominają krople oleju i przybierają postać punkcików lub plamek. Paznokcie są matowe i pogrubiałe, często ulegają zniekształceniom. Osoba, u której stwierdzono łuszczycę paznokci powinna być jednocześnie pod opieką lekarza dermatologa oraz dobrze wyszkolonego gabinetu pielęgnacji stóp. Tam można przeprowadzić rekonstrukcję płytki paznokciowej zniszczonej na skutek łuszczycy.

Pielęgnacja paznokci przerośniętych w łuszczycy polega na odpowiednim usuwaniu zdeformowanych części paznokcia koniecznie za pomocą frezarki i odpowiednio dobranych frezów ceramicznych (paznokcie delikatne) lub frezów diamentowych (paznokcie grube). Na przygotowaną płytkę nakłada się albo specjalną masę do rekonstrukcji (schnie ona pod wpływem powietrza) lub żel (zasycha pod lampą UV) marki Gehwol – tylko te preparaty zawierają dodatkowo clotrimazol, czyli substancję, która chroni płytkę przed zakażeniem grzybiczym.

Autor:

dr n. med. Mirosława Gałęcka

Reklama

www.zdrowe-nogi.pl