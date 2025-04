Łysienie to typowo męski problem. Często jest ono uwarunkowane genetycznie, jednak bezpośrednią przyczyną wypadania włosów są męskie hormony – androgeny. Mimo tego, że dolegliwość ta wzrasta z wiekiem, po 20 roku życia łysieje już ok. 20% mężczyzn! Najważniejsza informacja brzmi: z łysieniem można walczyć, i to skutecznie!

Główną przyczyną łysienia u mężczyzn jest zgubny wpływ hormonów androgenowych, zwłaszcza testosteronu, na cebulki włosów. Na skutek działania hormonów włosy przestają rosnąć, a ich łodygi stają się krótkie i cienkie, cebulki zaczynają obumierać. Wypadanie włosów zaczyna się zwykle w tym typie łysienia od czoła i czubka głowy. Łysienie u mężczyzn może być także wywołane chorobami skóry oraz chorobami immunologicznymi.

Szampony bez wzmacniaczy

Podstawą przeciwdziałania łysieniu jest przede wszystkim dbanie o włosy. Trzeba myć je sprawdzonym i łagodnym szamponem, nie suszyć zbyt gorącym strumieniem suszarki a także unikać „opalania” włosów, zwłaszcza jeśli w rodzinie istnieje tendencja do łysienia. W łysieniu androgenowym zastosowanie znajdują środki, które zmniejszają szkodliwe działanie testosteronu.

Leki takie są dostępne jedynie na receptę, gdyż ingerują one w gospodarkę hormonalną mężczyzny, dlatego ich stosowanie powinno być kontrolowane przez lekarza. Leki te należy stosować przez 6 a nawet 12 miesięcy, aby były skuteczne.

Testosteron - ciężki wybór

Częstym skutkiem ubocznym są tymczasowe problemy z potencją, które ustępują po zaprzestaniu przyjmowania leku. Niestety środki te zapobiegają dalszemu wypadaniu włosów, ale nie powodują odrastania tych, które już zostały utracone. Można także stosować szampony i odżywki przeciw wypadaniu włosów, ale raczej są to tylko substancje wzmacniające włos a nie zapobiegające jego wypadaniu.

Maść - długa, ale skuteczna terapia

Przy leczeniu łysienia plackowatego, które jest po prostu chorobą skóry zastosowanie znajdowało wiele leków. Obecnie za najbardziej skuteczną metodę uważa się obecnie smarowanie skóry głowy maścią zawierającą alergeny kontaktowe. Substancje wyzwalają odpowiedź immunologiczną organizmu, gdyż jej zaburzenia najprawdopodobniej są odpowiedzialne za łysienie plackowate. Lek aplikuje się raz w tygodniu, a na efekty trzeba czekać czasami nawet 2 lata, jednak metoda jest bardzo skuteczne. W tym typie łysienia stosuje się także leki immunosupresyjne, przeciwzapalne a także stymulujące wzrost włosów.

Przeszczep - ostateczne rozwiązanie

Leki na łysienie mogą być skuteczne. Jednak terapię warto rozpocząć jak najszybciej po zauważeniu zwiększonego wypadania włosów. W zaawansowanym łysieniu leki nie dają raczej efektu. Jeśli włosy zdążą już wypaść jedynym ratunkiem jest przeszczep włosów, który też jest pewnym rozwiązaniem, aczkolwiek często zabieg trzeba powtarzać, aby efekt była zadowalający.

Łysienie to dla wielu mężczyzn nie tylko problem estetyczny, ale także emocjonalny. Z łysieniem można walczyć, trzeba mieć tylko dużo determinacji.