Łysienie plackowate to przewlekła choroba zapalna, którą trudno wyleczyć. Nazwa określa sposób wypadania włosów - na skórze głowy powstają rozległe plamy przybierające kształt placków. Co ciekawe dotyka ona najczęściej osoby młode: dzieci i dorosłych przed 30. rokiem życia. Cierpią na nią zarówno osoby płci męskiej, jak i żeńskiej. Na czym polega łysienie plackowate, jakie są jego przyczyny i jak przebiega leczenie?

Na czym polega łysienie plackowate?

Do łysienia plackowatego dochodzi w wyniku uszkodzenia mieszków włosowych, co powoduje utratę włosów w określonych miejscach. Włosy mogą wypadać nie tylko z powierzchni głowy, lecz także z innych owłosionych okolic ciała, np. brody czy narządów intymnych. Zdarza się, że łysienie plackowate skutkuje zmniejszeniem gęstości włosów. Czasami w obrębie miejsca zmienionego chorobowo pojawia się mrowienie, swędzenie lub zaczerwienie. Ponadto chorzy bardzo często uskarżają się na próchnicę zębów. W zaawansowanym stadium łysienia plackowatego dochodzi do całkowitej utraty owłosienia skóry głowy, brwi, włosów łonowych i rzęs.

Jakie są jego przyczyny?

Trudno skonkretyzować, jakie są przyczyny łysienia plackowatego. Na jego wystąpienie ma wpływ kilka czynników.

Oto najczęstsze z nich:

uwarunkowania autoimmunologiczne - podczas choroby układ odpornościowy atakuje mieszki włosowe, ponieważ traktuje je jako "obce". Konsekwencją takiego działania są zmiany zapalne, które powodują uszkodzenie mieszków włosowych i wypadanie włosów. O tym, że choroba ma podłoże autoimmunologiczne, zaświadczają schorzenia współwystępujące z łysieniem plackowatym, które są wynikiem autoagresji, np. zapalenie jelita grubego, cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty.

Jak przebiega leczenie?

Leczenie łysienia plackowatego jest niezwykle trudne, trwa długo i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Rodzaj terapii zależy od trzech czynników: wieku, ilości utraconych włosów oraz skutków ubocznych.

Główne metody leczenia:

minoksydyl - organiczny związek chemiczny, który działa stymulująco na mieszki włosowe. Płyny na bazie minoksydylu wcierane w skórę głowy przyspieszają porost włosów. Zahamowanie wypadania włosów może nastąpić już po 2 miesiącach. Niestety jego stosowanie może wywołać zaczerwienie i pieczenie.

cygnolina - lek wykorzystywany w leczeniu łuszczycy, która ma również podłoże autoimmunologiczne. Cygnolinę nakłada się na miejsca zmienione chorobowo. Niestety może ona podrażniać i przebarwiać skórę.

krem kortyzonowy - wykazuje działanie przeciwzapalne, nakłada się go na chore miejsca. Można również stosować maść kortykosteroidową (z kortyzonem).

fotochemioterapia (PUVA - psoraleny UVA) - polega na podaniu pacjentowi psoralenu (leku uczulającego na światło), a następnie naświetlania go promieniami UVA. Naświetlania prowadzi się 3 razy w tygodniu.

krioterapia - polega na przyłożeniu do miejsca zmienionego chorobowo bardzo niskiej temperatury za pomocą specjalnego aplikatora. Stosowanie tej metody wymaga od lekarza szczególnej ostrożności, ponieważ nawet krótkotrwałe nadmierne obniżenie temperatury może skutkować uszkodzeniem mieszków włosowych.

immunoterapia miejscowa - jest uznawana za najskuteczniejszą metodę leczenia łysienia plackowatego. Polega na wywoływaniu nadwrażliwości kontaktowej za pomocą silnych alergenów kontaktowych.

