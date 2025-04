Endometrium jest źródłem dojrzałych komórek macierzystych, komórki te co miesiąc generują błonę śluzową macicy podczas przemian cyklu miesiączkowego. Podobnie jak inne komórki macierzyste, są one zdolne do tworzenia innych rodzajów komórek. Zespół z Yale uważa, że endometrialne komórki macierzyste mogą być wykorzystane do stworzenia komórek wysp trzustkowych produkujących insulinę. Otrzymane komórki mogłyby zostać przeszczepione osobom z cukrzycą.

W badaniu naukowcy umieszczali endometrialne komórki macierzyste w hodowlach zawierających specjalnie dobrane składniki pokarmowe i czynniki wzrostu. W odpowiedzi na te substancje, komórki macierzyste endometrium rozwinęły cechy trzustkowych komórek beta, które produkują insulinę. W ciągu trzech tygodni inkubacji endometrialne komórki macierzyste przybrały kształt komórek beta i zaczęły wytwarzać białka typowe dla komórek beta. Niektóre z tych komórek syntezowały również insulinę. Tak zmodyfikowane komórki zostały wszczepiane myszom z cukrzycą. Myszy biorące udział w badaniu miały jedynie kilka własnych pracujących komórek beta i bardzo wysokie stężenie glukozy w osoczu. Myszy, które nie otrzymały komórek macierzystych, z wysokim stężeniem glukozy, rozwinęły zaćmę i były bardzo osowiałe. Myszy, które otrzymały terapię komórkową były aktywne i nie rozwinęły zaćmy, mimo, że stężenie glukozy dalej było u nich powyżej normy. Kolejnym krokiem naukowców będą modyfikacje sposobu hodowli, próby z przeszczepieniem większej ilości komórek, tak aby terapia była jeszcze skuteczniejsza.

ScienceDaily / kp

