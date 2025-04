Znajoma powiedziała mi, że gdy zaczęła jeść produkty bogate w magnez, odzyskała spokój ducha. Czy to prawda, że pomagają one pokonać stres?

Porada Lekarza:

Tak, to prawda. Magnez powoduje, że mamy mocniejsze nerwy i potrafimy nad sobą zapanować nawet w trudnych sytuacjach. Ale to nie wszystko. Wzmaga także nasze siły witalne, zapobiega roztargnieniu, a w połączeniu z wapniem działa jak delikatny środek uspokajający. Ponadto wzmacnia mięśnie i serce – zapobiega skurczom i chorobom krążenia. Jest ważny szczególnie dla kobiet, bo łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego i bóle menstruacyjne. Podejrzewa się go również o to, że łagodzi migreny!

Najcenniejsze źródła

Magnez prócz tego, że cenny, jest jeszcze łatwo dostępny. I co istotne, zawierają go produkty, które są wyjątkowo smaczne. Doskonałym źródłem tego pierwiastka są m.in. kakao i gorzka czekolada, a także ciemne pieczywo, orzechy, grube kasze, płatki zbożowe, banany, pestki dyni, ciemnozielone warzywa. Warto wiedzieć, że sporo magnezu ginie w wysokiej temperaturze, dlatego im mniej przetworzone dania, tym zdrowsze.

Zawsze pod dostatkiem

Kobiety potrzebują ok. 300 mg magnezu dziennie. Taką dawkę zapewni zjedzenie dziennie: 5 dag migdałów, 2 kromek chleba razowego i do tego szklanka kaszy gryczanej. Dzienna norma dla mężczyzny to około 370 mg (czyli do porcji kobiety trzeba dorzucić 2 kromki chleba). Warto wiedzieć, że magnez łatwiej przyswaja się w kwaśnym środowisku oraz w towarzystwie białka zwierzęcego, dlatego dobrze jest sięgać np. po warzywa z kaszą i mięsem.

W tabletkach dla wybranych

Najlepiej jest czerpać ten pierwiastek z jedzenia – w takiej postaci nie można go przedawkować. Po tabletki z preparatami magnezu lepiej zaś sięgać pod okiem lekarza. Beztrosko łykane mogą bowiem zaszkodzić, szczególnie osobom mającym problemy z nerkami (przedawkowanie może wywołać m.in. nudności i biegunkę). Czasami jednak lekarz sam może nam zasugerować przyjmowanie tego pierwiastka. Magnez zalecany jest zwłaszcza osobom przepracowanym, zestresowanym i wciąż podenerwowanym. Powinny go stosować również osoby, które mają objawy niedoboru tego pierwiastka: cierpią z powodu skurczów mięśni oraz kłopotów z koncentracją.