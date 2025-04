Co uczula i dlaczego?Nie oszukujmy się – kosmetyki kolorowe to sama chemia. Uczulić lub podrażnić może więc niemal wszystko.

Najczęściej uczulają podkłady i pudry, często ze względu na intensywny zapach. Drugie miejsce zajmują tusze do rzęs i eyelinery, ponieważ w ich składzie jest wysoka zawartość konserwantów i silikonu (szczególnie w tuszach wydłużających).Mam alergię - nie powinnam się malować?Bycie alergiczką nie oznacza, że musisz rezygnować z kosmetyków kolorowych. Musisz jednak staranniej je wybierać. Uważaj na tanie kosmetyki, gdyż właśnie one mają najwięcej substancji drażniących. Wybieraj te z „wyższej półki” lub apteczne, ewentualnie te oznaczone przez producenta jako hipoalergiczne lub dla osób o wrażliwej skórze. Zawierają one lepiej oczyszczone pigmenty, a w ich składzie jest mniej alergennych substancji syntetycznych. Kosmetyki hipoalergiczne są najczęściej bezzapachowe.

