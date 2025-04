Kawa szkodzi sercu, bo podwyższa ciśnienie krwi.

FAŁSZ. Jeśli ktoś jest zdrowy, picie dwóch filiżanek kawy dziennie z pewnością mu nie zaszkodzi. Aromatyczny napój dostarcza sporo flawonoidów, które zapobiegają np. miażdżycy. Z drugiej strony, kofeina może nieco podwyższać ciśnienie. Ale efekt ten jest krótkotrwały, podobny do tego, jaki daje np. wejście po schodach. U osób zestresowanych, zwłaszcza palących papierosy, kofeina działa silniej. Zwiększa liczbę skurczów serca i znacznie podwyższa ciśnienie.

Nasza rada: Staraj się ograniczać picie kawy, jeśli czeka cię stresujący dzień. Zamiast espresso pij np. zieloną herbatę. Zawarta w niej kofeina także pobudza, poprawia pamięć i koncentrację, ale ma łagodniejsze działanie.



Kawy nie można pić na noc, bo utrudnia zasypianie.

PRAWDA. Kofeina dość szybko przenika do krwi. Po godzinie jej stężenie w organizmie jest największe. Działa przez co najmniej cztery godziny. Najsilniej pobudza osoby bardzo rzadko sięgające po kawę, może u nich wywołać niepokój i bezsenność. Ale są też tacy, którzy regularnie piją kilka filiżanek dziennie, nawet wieczorem, i nie mają kłopotów z zasypianiem.

Nasza rada: Pij nie więcej niż 2–3 filiżanki słabej kawy dziennie, najlepiej do południa. Wybieraj mieszanki kawy naturalnej i zbożowej, które zawierają mniej kofeiny niż tradycyjne espresso. Zasady tej możesz przestrzegać także w ciąży. Ale jeżeli karmisz piersią, najlepiej w ogóle zrezygnuj z małej czarnej.

Codzienne picie kawy może spowodować powstawanie wrzodów.

FAŁSZ. Podstawową przyczyną wrzodów są bakterie Helicobacter pylori – nie kawa. Zawiera ona jednak substancje drażniące, które zwiększają wydzielanie kwasu solnego, co nasila dolegliwości u wrzodowców, zwłaszcza gdy piją kawę na czczo.

Nasza rada: Jeśli dokuczają ci wrzody, zrezygnuj z picia kawy. Gdy dolegliwości ustąpią, możesz sięgnąć po niskodrażniącą z dodatkiem mleka. Przygotuj ją w ekspresie lub wybierz rozpuszczalną. Wypij po śniadaniu. Zrezygnuj z kawy zalewanej wrzątkiem w szklance i parzonej po turecku (gotowanej w tygielku). Taki napój zawiera dużo substancji drażniących.

