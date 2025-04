Według badaczy noworodki, które w czasie ciąży doświadczyły niedoborów żywieniowych są wręcz zaprogramowane tak, by jeść więcej. Dzieje się tak z powodu słabszego rozwoju neuronów w obszarze mózgu kontrolującym przyjmowanie pokarmów. W modelu zwierzęcym udowodniono, że w tym rejonie mózgu nerwowe komórki macierzyste rzadziej się dzielą u noworodków, których matki w czasie ciąży odżywiały się nieprawidłowo.

Niesie to za sobą zagrożenie, że starający się „nadgonić” rówieśników noworodek rozwinie otyłość razem z jej wszystkimi możliwymi powikłaniami w postaci chorób układu sercowo–naczyniowego, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i osteoporozy.

„To badanie pokazuje, jak ważna jest jakość odżywiania kobiet w ciąży, w zapobieganiu otyłości u dzieci.” – podkreśla dr Mina Desai, główna autorka pracy – „Otyłość i związane z nią choroby są główną przyczyną zgonów w naszym społeczeństwie, niestety dysponujemy jedynie kilkoma skutecznymi metodami zapobiegania i leczenia otyłości. To badanie sugeruje, że tak naprawdę jakość żywienia matek w ciąży może odegrać kluczową rolę w przeciwdziałaniu epidemii otyłości.”

Co więcej przedstawiony w pracy dowód zaburzonego wzrostu nerwowych komórek macierzystych każe sądzić, że zaburzenia rozwoju płodu mogą być związane także ze

zmianami w funkcjach ruchowych i poznawczych u takich dzieci.

Uświadomienie sobie zagrożenia płynącego z nieprawidłowego odżywiania w ciąży daje jednocześnie pomysł na rozwiązanie problemu otyłości u dzieci. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że coraz więcej maluchów ma nadwagę.

Zobacz też: Jak rozmawiać z pediatrą o wadze dziecka?

Źródło: Science Daily/ kp

Reklama