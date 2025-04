Reklama

W 1874 roku z wyciągu kory wierzbowej uzyskano kwas salicylowy. Szybko doceniono jego działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jednak z powodu gorzkiego smaku (wywołującego u pacjentów torsje) zaprzestano produkcji leków zawierających kwas salicylowy. W 1899 roku Feliks Hoffman uzyskał czystą i lepiej przyswajalną przez organizm pochodną kwasu salicylowego – kwas acetylo-salicylowy (ASA). Niemiecka firma Bayer odkupiła od niego wynalazek i opatentowała go pod nazwą "aspiryna".



Kwas kontratakuje

Wyniki najnowszych badań potwierdziły, że codzienne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego, czyli aspiryny, przez osoby po zawale serca zmniejszyło niebezpieczeństwo powtórnego ataku o 20 proc. A u pacjentów z rozpoznaną i kontrolowaną chorobą wieńcową nawet o 50 proc. Nie oznacza to jednak, że regularne przyjmowanie aspiryny zwalnia Cię z obowiązku dbania o serce.

Połowa sukcesu

Badania Amerykańskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem wykazały, że regularne zażywanie aspiryny aż o 50 proc. zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Aspiryna hamuje także rozwój polipa będącego początkiem nowotworu przewodu pokarmowego. Przypuszcza się, że chroni kobiety przed rakiem piersi.

Liczna rodzina

Najpopularniejsze leki zawierające kwas acetylosalicylowy:

Aspirin i Aspirin Direct (tabletki do ssania) – na dolegliwości bólowe lub gorączkę,

Aspirin Cardio – dla osób zagrożonych chorobą wieńcową,

Acard, Bestpiryna i Cardiopiryna – dla pacjentów z grup tzw. podwyższonego

ryzyka zawału serca lub udaru mózgu,

Aspro C, Polopiryna C (oba z witaminą C) – na infekcje wirusowe,

Antygrypin, Aspirin Forte, tabletki od bólu głowy – mają wzmocnione działanie przeciwbólowe (zawierają kofeinę, paracetamol bądź fenacetynę),

Alka-Prim – po szaleństwach upojnej nocy, czyli aspiryna na kaca.

Uwaga! W przypadku gorączki i przeziębienia należy zażywać od 1 do 2 tabletek co 4 godziny. Profilaktycznie: 2 tabletki dziennie.

Reklama

Lista korzyści

Aspiryna chroni przed:

- chorobą reumatyczną,

- zapaleniem żył,

- bólami głowy, zębów i mięśni,

- nerwobólami,

- nowotworem jelita grubego, płuc,

- zawałem serca.



Nikt nie jest doskonały...

Nie myśl, że możesz bezkarnie łykać tyle tabletek aspiryny, ile chcesz. Choć jest mało toksyczna, a do tego łatwo, i prawie całkowicie, wchłaniana z przewodu pokarmowego, powinnaś uważać z jej stosowaniem, ponieważ:

- Przyjmowanie aspiryny i innych salicylanów może wywoływać różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe. Jeśli są one dokuczliwe i pojawiają się regularnie, musisz lek odstawić i zgłosić się do lekarza.

- Dłuższe trzymanie w ustach tabletki z aspiryną może doprowadzić do powstania nadżerek w błonie śluzowej jamy ustnej.

- Aspirynę najlepiej przyjmować w trakcie posiłku. Dobrze jest popić tabletkę dużą ilością wody (dzięki temu zmniejszymy nieco "kwasowość" leku i ochronimy żołądek).

- Efektami ubocznymi brania aspiryny bywają zawroty głowy, szum w uszach,

zaburzenia równowagi, słuchu i ostrości wzroku.

- Niezalecane jest stosowanie aspiryny przez kobiety w ciąży.



Hanna Miłkowska