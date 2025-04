Wyniki testów opublikowane w „New England Journal of Medicine" stanowią optymistyczną prognozę walki z malarią. W krajach Afryki przeprowadzono testy dwóch preparatów (RTS, MSP3), które zmniejszają ryzyko zachorowania nawet o połowę. Firma GlaxoSmithKline opracowała szczepionkę RTS, którą przetestowano w siedmiu krajach Afryki z udziałem 15 tysięcy dzieci w wieku do 1,5 roku. Zdaniem Andrew Witty, zaobserwowane dane mogą wpłynąć na produkcję pierwszej na świecie szczepionki przeciw malarii. Eksperci mają jednak świadomość, że preparat nie przyczyni się do całkowitego wyeliminowania choroby, natomiast może pozwolić lepiej kontrolować jej rozwój, o czym mówi Tsiri Agbenyega prowadzący testy w Ghanie. Drugą szczepionką, wyprodukowaną przez firmę Synprosis, zaszczepiono 45 dzieci w Burkina Faso. Po jej zastosowaniu zaobserwowano wzrost odporności dzieci na zachorowania.

Każdego roku pasożytami malarii zakaża się 225 milionów osób. Aż 85% zgonów ma miejsce w Afryce Subsaharyjskiej, przy czym na chorobę umierają w dużej mierze dzieci poniżej piątego roku życia. W 2009 roku z powodu tej choroby zmarło na świecie 781 tysięcy ludzi. Wydatki na walkę z malarią sięgają 40% wszystkich wydatków na ochronę zdrowia w państwach narażonych na zachorowania.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że od 2007 roku malarię udało się zlikwidować w Maroku, Turkmenistanie i Armenii, a w ostatnich 10 latach liczba zgonów spadła o 20%. Zgodnie z naukowymi przypuszczeniami, w ciągu najbliższych 10 lat malaria zostanie zwalczona w jednej trzeciej spośród 108 państw zagrożonych tą chorobą. Dzięki temu ograniczone zostaną również ogromne koszty, które pochłania walka z malarią.

Lekarze zapewniają, że dzięki skutecznym oraz nowoczesnym testom i narzędziom do 2015 roku choroba zostanie wyeliminowana w około dziesięciu krajach, dzięki czemu będzie można ocalić życie trzech milionów ludzi.

