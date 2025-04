Czym jest malaria?

Malaria jest najczęściej występującą chorobą zakaźną, która zabija co roku około dwa miliony ludzi. Objawia się niedokrwistością, czyli anemią, oraz wysoką temperaturą. Chorobę wywołuje wewnątrzkomórkowy pierwotniak z rodzaju Plasmodium. Jak można się nim zarazić? Malarię roznoszą komary z rodzaju widliszek. Na szczęście nie wszystkie rodzaje zarodźca malarii są niebezpieczne. Więcej o malarii dowiesz się z artykułu "Co powinniśmy wiedzieć o malarii? ".

Czy jest się czego bać?

Oczywiście, malaria to groźna choroba. Na szczęście od 1963 roku nie występuje już w Polsce, ponieważ wytępiono u nas komary widliszki, które przenoszą malarię. Na tę chorobę jesteśmy jednak narażeni, gdy wybieramy się do krajów tropikalnych. Na szczęście malarii można uniknąć dzięki specjalnym preparatom. W najgorszym wypadku malaria może doprowadzić do zgonu nawet w ciągu doby! Dlatego tak ważne jest, by znać jej objawy i wiedzieć jak postępować, gdy wystąpią.

Skąd ta malaria?

W poniższym artykule znajdziesz konkretne informacje dotyczące występowania malarii - sprawdź, gdzie można się nią zarazić i jakie jest ryzyko zakażenia. Które rejony są wolne od malarii i dlaczego? Czy raz zarażony malarią człowiek jest potem odporny na tę chorobę? W jakim okresie roku zagrożenie zachorowaniem na malarię jest szczególnie wysokie? Czy malaria występowała kiedyś w Polsce? Gdzie ryzyko zarażenia tą chorobą jest najwyższe?

Jakie leki?

Zanim zdecydujemy się na lek przeciwmalaryczny, musimy rozważyć wiele kwestii: wiek i płeć osoby, która będzie go przyjmowała, miejsce, do którego zmierza, leki, które przyjmuje i jego stan zdrowia. Należy też mieć na względzie miejsce zakwaterowania, czas pobytu i trasę podróży. W poniższym artykule dowiesz się, jakie leki chronią przed zachorowaniem na malarię.

Chory czy nie?

Niestety, malaria nie zawsze przebiega tak samo. Najczęściej na początku następuje faza zimna: chory trzęsie się i ma dreszcze. W dalszej kolejności następuje gaza gorąca,czyli gorączka. Na końcu pojawiają się fale zlewnych potów, po której chory zasypia z wycieńczenia nawet na kilkanaście godzin. Co lekarz może wykryć w badaniach? Jakie inne objawy wskazują na malarię? dowiesz się z artykułu "Jak rozpoznać malarię u chorego? ".

