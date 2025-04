Dzieci urodzone przez matki zakażone wirusem HIV, mają w swoim organizmie przeciwciała zwalczające HIV. Dziecko rodzi się ze wszystkimi przeciwciałami jakie posiada jego matka. Jeśli zakażenie nie zostało przeniesione z matki na dziecko, przeciwciała anty-HIV stopniowo ulegają zanikowi. Jednak do ich całkowitego zaniku potrzeba czasu – nawet 18 miesięcy (1,5 roku). Na szczęście można dowiedzieć się znacznie wcześniej, czy dziecko jest zdrowe czy też zainfekowane.

U dziecka wykonuje się test podobny do wykrywania poziomu wiremii u mamy – poszukuje się DNA HIV, następnie dokonuje się hodowli wirusa i oznacza obecność antygenu p24 wirusa HIV. Pierwsze badania należy wykonać już w pierwszych dniach życia noworodka (do 5. doby życia), a następne po 30. dniach.

Jeśli u dziecka stwierdzi się dwukrotnie negatywny wynik, oznacza to wykluczenie zakażenia HIV. Ponieważ niemożliwe jest wykluczenie zakażenia HIV tuż po przyjściu dziecka na świat, tak ważne jest niedopuszczenie do ryzyka zakażenia, jakim jest karmienie piersią.

