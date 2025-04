Nad tym, żeby krew swobodnie odpływała z naszych nóg do serca, czuwa aż 80 małych zastawek w żyłach. Gdy nie są sprawne, nogi puchną, a pod wieczór stają się ciężkie jak ołów. Żyły rozszerzają się, a przez skórę prześwitują niebieskawe pajączki lub grubsze żyłki przypominające sznureczki.



Powstają zwykle u kobiet, ale bystry obserwator dostrzeże je na niejednej męskiej łydce. Jeśli zauważyłaś u siebie takie objawy, zrób badania! Skłonność do żylaków jest często dziedziczna, ale można się ich nabawić, jeśli zdarzą się ku temu sprzyjające warunki, np. długie leżenie z gipsem na nodze. Odrobina profilaktyki pomoże ci uniknąć większych problemów, z których najgroźniejsze to zakrzepica żył głębokich, niewidocznych dla oka.

USG – zrób koniecznie

Stan żył ocenia się zwykle za pomocą USG metodą Dopplera. Umożliwia ono zbadanie przepływu krwi w nogach (na siedząco i na stojąco). 20-minutowe badanie, całkowicie bezbolesne i bezpieczne, pozwala stwierdzić, czy żyły nóg są wydolne. Jeśli nie, trzeba koniecznie powstrzymać rozwój żylaków. W tym celu lekarz może zaproponować wiele różnych terapii, np. wstrzyknięcie w żyłę specjalnego preparatu (skleroterapię) albo zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu fragmentu żyły. Wspomagająco stosuje się tabletki (Aescin) oraz żele wmacniające naczynia krwionośne, a także zwiększające ich elastyczność, np. Pelethrokrem.

