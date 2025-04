fot. Marfarm

Małże zielone – zdrowotne właściwości

Małże zielone (łac. Perna canaliculus) zwane również omułkami zielonowargowymi, zawierają wysoką zawartość żelaza, glikozaminoglikanów (w tym siarczan chondroityny), betainy, nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, kwasu krzemowego, a także substancji mineralnych i pierwiastków śladowych. Obecność tych składników spowodowana jest równowagą chemiczną w organizmie małża, wynikającą z właściwości środowiska wodnego, w którym żyje. Z tego względu, inne małże takiego składu substancji nie posiadają.

Pierwsi mieszkańcy Nowej Zelandii, czyli Maorysi, już setki lat temu znali właściwości małż bytujących tam i z nich korzystali. Natomiast pod koniec lat 60-tych, w Stanach Zjednoczonych, naukowo potwierdzono, iż ekstrakt z tych mięczaków, pomaga ludziom cierpiącym na artretyzm (dnę moczanową). Zwykle charakteryzuje się on nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów, czego skutkiem jest bolesny obrzęk.

Późniejsze badania kliniczne wykazały, iż wyciąg z omułków zielonowargowych skutecznie zwalcza nie tylko objawy, ale także przyczyny tej choroby, a przy tym nie wywołuje skutków ubocznych.

Dziś małże zielone hodowane są na farmach morskich w Nowej Zelandii, gdzie wydobywa się z nich substancję, która wspomaga, aż do późnego wieku, funkcjonowanie stawów i aparatu ruchowego. Hamuje stany zapalne i powoduje zmniejszanie obrzęków, a co za tym idzie bólu. Stosując ją zwiększa się ruchomość stawów, a więc i nasza aktywność fizyczna.

Źródło: Materiały prasowe Marfarm

