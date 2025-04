Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na 10 071 osobach, istnieje zwiększone ryzyko przybrania na wadze w okresie dwóch lat od zawarcia związku małżeńskiego, jak i jego zakończenia.

Nowo poślubione kobiety były bardziej narażone na znaczne przyrosty masy ciała. Z kolei zdaniem naukowców z Ohio State University, niektóre z tych zmian stanowiły ryzyko zdrowotne.

Eksperyment monitorował zmiany w indeksie BMI – wskaźnika stosunku wagi do wzrostu - oraz stan cywilny osób w latach 1986 do 2008.

Badacze porównali BMI osób pozostających w związku małżeńskim oraz rozwiedzionych z tymi, którzy dopiero co zawarli związek lub pozostali wolni.

Zwiększone ryzyko przybrania na wadze wśród osób zamężnych lub rozwiedzionych pozostało niezmienione nawet po uwzględnieniu u każdej osoby takich czynników jak: zdrowie, edukacja, zatrudnienie, ubóstwo i ciąża.

U kobiet małżeństwo zwiększało ryzyko niewielkiego wzrostu wagi (przyrost do trzech punktów we wskaźniku BMI) o 33%. Znacznie wyższe ryzyko, bo na poziomie 48%, dotyczyło dużych przyrostów wagi (wzrost większy niż 3 punkty w indeksie BMI).

Świeżo rozwiedzione kobiety miały o 22% zwiększone ryzyko małego przyrostu masy ciała.

Z kolei mężczyźni obarczeni byli zwiększonym o 21% ryzykiem niewielkiego przybrania na wadze po rozwodzie oraz o 28% w małżeństwie.

,,Wszystkie zmiany stanu cywilnego stanowią swojego rodzaju szok dla organizmu, wpływając w niewielkim stopniu na zwiększenie jego ciężaru” – brzmi wniosek końcowy raportu.

Nitry Tumin, przewodniczący badania powiedział: ,,W pewnym stopniu zawarcie związku małżeńskiego zwiększa ryzyko przybrania na wadze do takiego poziomu, że może to zagrażać zdrowiu”.

Helen Riley z Brytyjskiej Fundacji Żywienia podsumowuje: ,,Wydarzenia te stanowią istotną zmianę w życiu każdego człowieka. Mogą wpływać na zmianę nawyków żywieniowych i rodzajów pożywienia, które są konsumowane. Ale ludzie są różni i dla niektórych takie zmiany mogą okazać się bardzo korzystne”.

Źródło: BBC/ar

