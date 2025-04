Na początek

Pacjent, który zgłasza się w ciągu pierwszych dób z biegunką, bez nasilonego bólu brzucha lub gorączki powyżej 38 stopni, nie jest kandydatem do rozszerzania diagnostyki. Brak danych z wywiadu przemawiających za innym rozpoznaniem (zażywanie leków, przewlekłe choroby jelit), skłania do stwierdzenia u pacjenta zakażenia przewodu pokarmowego lub zatrucia pokarmowego. Odstępstwa od wymienionych warunków, przedłużanie się objawów bądź ich nawracanie wymaga dalszego postępowania.

Badanie stolca

Obejmuje ono oznaczenie stężenia sodu i potasu, zawartości substancji redukujących oraz luki osmotycznej i pH. Ten prosty zestaw badań pozwoli odróżnić biegunkę osmotyczną od sekrecyjnej. Pierwsza z nich charakteryzuje się stężeniem sodu poniżej 70 mmol/l, pH mniejszym niż 5,5, zawartością ponad 0,5% substancji redukujących, oraz znaczną luką osmotyczną (ponad 125 mOsm/l). Stolce są zazwyczaj pieniste, tryskające, a biegunka ustępuje na czczo i po wstrzymaniu spożywania pokarmów. Przyczyny to przede wszystkim leki, dieta obfitująca w węglowodany oraz pierwotne i wtórne niedobory enzymów rozkładających cukry. Biegunka sekrecyjna nie ustępuje na czczo ani po diecie ścisłej, stolce są bardzo obfite, często nie towarzyszy jej ból brzucha. Charakterystyczne parametry to: sód ponad 70 mmol/l, pH ponad 5,5 oraz niska wartość luki anionowej (mniej niż 50mOsm/l). Ten typ dolegliwości świadczy o nadmiernym wydzielaniu wody i innych związków do światła jelita. O nasilonym stanie zapalnym świadczą obecność dużej liczby leukocytów oraz laktoferyny w stolcu. W cięższych przypadkach parametry stanu zapalnego (leukocyty, CRP) wzrastają także we krwi.

Polecamy: Badanie sanepidowskie kału na nosicielstwo

Biegunka tłuszczowa jest stosunkowo najłatwiejsza do zdiagnozowania. Stolce są połyskliwe, maziste, trudne do spłukania w muszli klozetowej. Mają również nieprzyjemny, gnilny zapach. Spotykane są przede wszystkim w chorobach trzustki, nieco rzadziej dróg żółciowych.

Bodaj najważniejszym badaniem jest ocena mikrobiologiczna. Materiał od chorego może być zarówno badany pod mikroskopem, jak i służyć do wykonania posiewu bądź wykrycia antygenów patogennych.

Dalsza diagnostyka

Spośród licznych badań dodatkowych, należy wymienić:

Reklama

techniki endoskopowe – obejrzenie wyglądu ścian przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita grubego wraz z opcją pobrania wycinków – wykrywanie nowotworów, nieswoistych zapaleń jelit;

– obejrzenie wyglądu ścian przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita grubego wraz z opcją pobrania – wykrywanie nowotworów, nieswoistych zapaleń jelit; badania serologiczne – diagnostyka celiakii ;

; ocena stężeń enzymów działających w obrębie przewodu pokarmowego (we krwi lub w moczu);

badania obrazowe – RTG z kontrastem, USG, TK.

Reklama

Czytaj też: Dlaczego chorujemy na nieswoiste zapalenia jelit?