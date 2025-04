Według szacunków w Polsce na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C choruje około 730 000 osób. Zdiagnozowanych pacjentów jest jedynie 8%. Ostatnie badanie GFK Polonia (przeprowadzone w lutym 2012 roku) pokazało, że aż 32,1% respondentów nigdy nie słyszało o HCV/WZW C, a tylko 6% skojarzyło skrót HCV z wirusem i chorobą wątroby. 61% respondentów było mylnie przekonanych o istnieniu szczepionki przeciwko wirusowi HCV.

To wciąż za mało biorąc pod uwagę fakt, że poprzez kontakt z zakażoną krwią na WZW C może zachorować każdy. Wirusem można zakazić się m.in podczas:

prostych zabiegów medycznych, naruszających ciągłość skóry (np. pobranie krwi, zastrzyki),

hemodializy,

wizyty u stomatologa,

akupunktury,

tatuowania i kolczykowania ciała,

wykonywania najprostszych, codziennych czynności jak golenie (w przypadku używania wspólnych przyborów kosmetycznych z osobą chorą),

zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich,

stosowania narkotyków drogą dożylną i donosową,

stosunku seksualnego z osobą chorującą na WZW C (tu ryzyko znacznie mniejsze niż droga krwiopochodna).

Problem jest o tyle większy, że dopiero w 1992 roku w Polsce zaczęto stosować procedury badania krwi, wykorzystywanej do transfuzji, na obecność wirusa HCV. W związku z tym pacjenci, ale także pracownicy medyczni, przed tą datą byli bardziej narażeni na zakażenie w trakcie hospitalizacji czy innych kontaktów z placówkami medycznymi. W Polsce nadal brakuje społecznej świadomości, jakim zagrożeniem jest wirus HCV, a także powszechnej edukacji na temat podstawowych zasad profilaktyki i diagnostyki tej choroby. Brakuje również systemu informacji dla osób, u których zdiagnozowano WZW C.

Dlatego też konieczna jest powszechna edukacja na temat WZW C. Organizatorzy akcji proszą użytkowników internetu o apel do władz, by, podobnie jak w innych krajach m.in. w Stanach Zjednoczonych i państwach Europy Zachodniej, przeprowadzono szeroką akcję informacyjną dotyczącą:

możliwości zakażenia u każdego hospitalizowanego oraz osób, które miały przeprowadzane zabiegi medyczne przed 1993 rokiem,

ryzyka zakażenia przy braku przestrzegania zasad higieny i zasad sterylizacji narzędzi używanych przy zabiegach medycznych,

możliwości zakażenia przy wszystkich zabiegach, gdzie dochodzi do przerwania naskórka (tatuowanie, kolczykowanie itp.),

obowiązkowej diagnostyki na obecność wirusa HCV u kobiet w ciąży i podczas badań z zakresu medycyny pracy,

wdrożenia systemu informacji dla osób chorych na WZW C, który pozwoli im na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu” - apeluje Urszula Jaworska, prezes Fundacji im. Urszuli Jaworskiej.

Wszyscy zainteresowani mogą podpisywać się pod manifestem na stronie internetowej kampanii „Obudź się póki, wirus HCV drzemie” - www.akademiawzwc.pl.

Honorowy Patronat nad kampanią objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

W inicjatywę Fundacji Urszuli Jaworskiej włączyła się także Agnieszka Kowalska, żona Macieja Kozłowskiego, aktora zmarłego na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C. Kampanię wspierają również znani artyści i dziennikarze: Katarzyna Dowbor, Zbigniew Hołdys, Edyta Olszówka, Dariusz Dziekanowski, Tomasz Schimscheiner, Marek Siudym, Piotr Zelt, Anna Przybylska, Andrzej Nejman, Beata Rybotycka, Arkadiusz Janiczek i Małgorzata Kożuchowska.

Źródło: materiały prasowe Procontent Communication/mn