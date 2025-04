fot. Fotolia

Co jeść przy urostomii?

Dla pełnego zdrowia nasze ciało, szczególnie w okresie rekonwalescencji, potrzebuje różnorodnego pożywienia – tajemnica tkwi w tym, by wiedzieć, co jeść i jak utrzymać zbilansowaną dietę.

Codziennie jedz owoce i warzywa.

Spożywaj produkty wysokobiałkowe – np. mięso, ryby, jajka, ser, mleko lub jogurty.

Spożywaj produkty z grupy węglowodanów – chleb, ziemniaki, makaron, ryż, płatki śniadaniowe. Węglowodany powinny stanowić przynajmniej połowę wszystkich spożywanych przez Ciebie produktów.

Spożywaj mleko i nabiał dwa do trzech razy dziennie, gdyż są to produkty bogate w wapno – staraj się wybierać produkty odtłuszczone, gdyż są one zdrowsze.

Powinieneś dziennie wypijać około od 1,5–2 litrów płynów, pić więcej w ciepłe i gorące dni, a także w sytuacjach, gdy mocno się pocisz, np. gdy ćwiczysz albo gdy masz podwyższoną temperaturę ciała.

Obserwuj swój mocz

Jeśli wydalany przez Ciebie mocz będzie miał ciemną barwę, może to oznaczać, ze jest on bardziej zagęszczony i w związku z tym powinieneś zwiększyć ilość wypijanych płynów, gdyż jest to pierwsza oznaka odwodnienia Twojego organizmu.

Jeśli wydalany przez Ciebie mocz stanie się ciemny, będzie miał brzydki zapach i będzie mętny, może to wskazywać na infekcję dróg moczowych. W takim przypadku skontaktuj się ze swoją pielęgniarką stomijną, która poradzi Ci, co robić dalej.

Oddawanie moczu nocą

Herbata, kawa i alkohol to napoje zaliczane do grupy diuretyków (wpływają na zwiększenie ilości produkowanego moczu), w związku z tym spróbuj ograniczyć ich ilość przed snem.

Jeśli zdarza Ci się wstawać często w nocy, by opróżnić worek urostomijny, możesz do niego podłączyć specjalny worek do nocnej zbiórki moczu, dzięki czemu będziesz mógł spokojnie przespać cała noc. Worek do nocnej zbiórki moczu możesz także wykorzystać, gdy wybierasz się w długą podróż (wtedy wystarczy, że przymocujesz go do nogi i ukryjesz w nogawce spodni).

Spożywaj pokarmy bogate w witaminę C, które powodują zakwaszenie moczu, przez co zmniejszają ryzyko infekcji dróg moczowych.

Produkty bogate w witaminę C:

owoce cytrusowe,

miękkie jagody, tj. poziomki, truskawki, żurawina i sok żurawinowy (zredukuje ilość śluzu w moczu),

syrop z czarnej porzeczki.

Jeśli Twój mocz ma brzydki zapach (najczęściej po zjedzeniu szparagów lub ryb), wypij sok pomidorowy.

Co barwi mocz?

Niektóre leki, a także spożywane przez Ciebie produkty, mogą wpływać na barwę Twojego moczu. Zaliczamy do nich:

buraki,

barwniki spożywcze,

rzodkiewki,

szpinak.

